Luigi’s Mansion 3: data di uscita svelata da Nintendo

Ci sono molti grandi nomi all’interno del portfolio Nintendo, ma uno dei più amati e attesi è di certo Luigi’s Mansion 3. Il gioco è stato mostrato all’E3 2019, ma la casa di Kyoto non aveva voluto indicare una data di uscita precisa, specificando solo che sarebbe stato rilasciato entro il 2019. Ora, però, è stata finalmente annunciata: Luigi’s Mansion 3 sarà rilasciato il 31 ottobre 2019, ovvero il giorno di Halloween, una data perfetta per un gioco sui fantasmi.

L’annuncio è stato fatto anche tramite i canali social: come potete vedere qui sotto. Il tweet riporta: “Quando gli amici di Luigi spariscono durante le vacanze, tocca la nostro riluttante eroe salvare i suoi compagni dai fantasmi dell’hotel Last Resort. Unisci le forze con Gooigi, sconfiggi i fantasmi e preparati a prendere qualche spavento quando Luigi’s Mansion 3 arriverà su Nintendo Switch il 31 ottobre.”

When Luigi’s friends go missing on vacation, it’s up to our reluctant hero to save them from the ghosts in the Last Resort hotel! Join forces with Gooigi, slam ghosts, & prepare for a spooky treat when #LuigisMansion3 arrives to #NintendoSwitch on 10/31!https://t.co/3fg4O2t6PB pic.twitter.com/iNM9BKNKg5

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 17, 2019