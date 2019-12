Luigi’s Mansion 3: il Multiplayer Pack arriverà durante il 2020

Nintendo nel corso di quest’ultima generazione di console ha sicuramente saputo stupirci tutti. La casa nipponica non solo si è risollevata dopo un flop magistrale (quello di WiiU), ma addirittura è riuscita a conquistare le classifiche di vendita grazie ai propri prodotti. È innegabile il fatto che Nintendo Switch risulta uno dei sistemi ludici più in voga del momento. Ovviamente ad aiutare le vendite (e la fama) di questa console è stato l’immenso parco titolo first-party come, Zelda: BotW, Mario Odyssey ma anche il recentissimo Luigi’s Mansion 3.

L’ultima fatica della casa nipponica ha dimostrato ancora una volta che, un concetto semplice riesce ancora a conquistare il pubblico. Proprio per questo motivo Luigi’s Mansion 3 risulta uno dei titoli più apprezzati di questo 2019. Vista quindi la nota popolarità dell’opera, Nintendo ha deciso di ampliare ancora di più l’esperienza di gioco facendoci sapere che durante il prossimo 2020 il gioco si espanderà grazie ad un Multiplayer Pack.

The ghost hunt continues into 2020! Get access to 6 new ScareScraper costumes with matching floors and ghosts, and 6 new ScreamPark minigames with the #LuigisMansion3 Multiplayer Pack DLC. Pre-order now to get a special Polterpup flashlight: https://t.co/zz8gk6dHFp pic.twitter.com/x2x9qAueR0 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 18, 2019

Questa nuova espansione sarà divisa in due parti e verrà rilasciato durante il prossimo anno. La prima metà arriverà durante i primi mesi del 2020, mentre per la seconda metà dovremmo aspettare qualche mese in più (uscita stabilità prima del 31 Luglio 2020). Questo Multiplayer Pack dedicato amplierà Luigi’s Mansion 3 con diversi contenuti dedicati come per esempio diversi costumi per Luigi, nuove aree per la modalità di gioco ScareScraper e tante altre novità.

L’espansione del gioco sarà disponibile al prezzo di 9.99€ è potrà essere acquistata attraverso un bundle unico che comprenderà tutti i singoli contenuti elencati sopra. Non è ancora chiaro se oltre a questo specifico DLC si saranno anche espansioni future per Luigi’s Mansion 3. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!