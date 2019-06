Luigi’s Mansion 3: lungo video di gameplay al Nintendo Treehouse E3 2019

Luigi's Mansion 3 si è svelato all'E3 2019 e ora possiamo vedere un lungo filmato di gameplay: ecco cosa è stato mostrato durante il Nintendo Treehouse.

Durante il Nintendo Direct dell’E3 2019 abbiamo avuto l’occasione di vedere molti nuovi videogiochi in arrivo su Nintendo Switch. Una delle conferme più gradite dai fan è stata per certo Luigi’s Mansion 3: come potete leggere nel nostro articolo dedicato, durante il Direct abbiamo potuto vedere del nuovo gameplay e scoprire varie meccaniche del nuovo titolo dedicato al fratello verde di Mario. Certo, pochi minuti potrebbero non avervi soddisfatto: per fortuna il Nintendo Treehouse è arrivato in soccorso con un lungo video di gameplay.

In questo nuovo e lungo gameplay possiamo ascoltare i presentatori e vedere in azione il gioco. Luigi è in grado stordire i fantasmi con la propria torcia, può spingere via gli avversari con il getto d’aria della propria arma oppure cercare di catturarli. I nemici hanno però dei punti vita ed è necessario afferrarli e sbatterli in giro per fargli danno: in questo modo possono essere usati anche per colpire altri fantasmi.

È anche possibile sparare una ventosa per muovere e lanciare oggetti, così da romperli e liberarsi il passaggio, ottenendo anche monete. Il filmato ci permette ci vedere per bene la nuova ambientazione, un grande hotel nel quale Luigi è stato invitato insieme a Mario, Peach e Toad. Ovviamente con il calare della notte si rivela per ciò che è realmente: un luogo infestato.

Luigi’s Mansion 3 non ha ancora una data di uscita precisa, ma sappiamo che sarà disponibile nel corso del 2019: a meno di ritardi, quindi, potremo averlo tra le mani entro sei mesi. Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato fino a questo momento? Luigi’s Mansion 3 vi farà divertire come i predecessori, oppure non vi ha ancora convinto del tutto?