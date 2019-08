Luigi’s Mansion 3: svelati trenta minuti di gameplay

Luigi's Mansion 3 si mostra di nuovo al pubblico un bel video di gameplay da 30 minuti, proveniente dalla Gamescom 2019: ecco tutti i dettagli.

La Gamescom 2019 è un momento magico per noi videogiocatori. Siamo sommersi di giochi per tutte le piattaforme, che siano esse Sony, Microsoft o Nintendo. Parlando proprio di quest’ultima, è innegabile che la fiera di Colonia sia stato un momento perfetto per annunciare l’arrivo di tanti titoli, sopratutto di sviluppatori indipendenti (con l’annuncio, non troppo a sorpresa, di Ori and the Blind Forest Definitive Edition). C’è però stato spazio anche per qualche nome già conosciuto, come Luigi’s Mansion 3.

Nintendo Italia ha infatti condiviso un trailer di gameplay di trenta minuti circa, rilasciato proprio in occasione della Gamescom 2019. All’interno di questo video possiamo vedere alcune delle nuove meccaniche ed elementi di gioco, come il simpatico Gooigi. Si vede anche un nuovo piano dell’hotel. Il filmato è disponibile qui sotto.

Durante l’E3 2019 abbiamo potuto scoprire vari dettagli sul gioco, come potete leggere a questo indirizzo, ma non era mai stato rilasciato un lungo video di gameplay come quello di oggi.

Vi ricordiamo che Luigi’s Mansion 3 sarà disponibile a partire dal 31 ottobre 2019 in esclusiva su Nintendo Switch. Diteci, cosa ne pensate del titolo di Nintendo? Vi convince, oppure dovete ancora prendere una decisione?