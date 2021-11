L’Xbox Series X di Halo Infinite nasconde un curioso easter egg

Per accompagnare l’uscita di Halo Infinite e celebrare il ritorno di una delle IP più prestigiose della storia del videogioco, Microsoft ha ben pensato di commercializzare un’edizione speciale di Xbox Series X proprio a tema Halo. Questa versione limitata riprende il design e i colori principali della saga di Halo, aggiungendoci un effetto cielo stellato che farà sicuramente gola a tutti gli appassionati del marchio gaming di Microsoft.

Ora, grazie alla scoperta fatta dalla redazione di Xboxygen, scopriamo che oltre ad un aspetto estetico da urlo, la nuova Xbox Series X in versione speciale Halo Infinite nasconde anche un easeter egg molto curioso. Per scovare questo segreto vi servirà munirvi di una lampada a UV, dato che Microsoft ha pensato bene di nasconderlo senza dire niente a nessuno, ma è bastato poco che le immagini dell’easter egg iniziassero a far il giro del web.

Sul lato della console, infatti, si staglia un simbolo che rappresenta l’Halo Zeta, conosciuto nell’universo di gioco anche come Installation 07. Questo sarà il nuovo pianeta ad anello su cui si svolgerà la prossima avventura di Master Chief che uscirà il prossimo 9 dicembre.

Vi ricordiamo che la modalità multiplayer di Halo Infinite è già disponibile, mentre per poter godere della campagna in giocatore singolo servirà attendere ancora qualche settimana.