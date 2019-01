Mad Box: create uno slogan per vincere 10.000 dollari e giochi gratis per sempre

Slightly Mad Studios è passata in poco tempo da essere “quella di Project CARS” a “quella di Mad Box”. È innegabile che la compagnia stia facendo parlare di sé, sopratutto grazie al proprio CEO, Ian Bell, estremamente attivo su Twitter. Di recente, Bell ha proposto una nuova sfida ai propri follower: creare uno slogan per Mad Box.

Perché dovremmo farlo? Poiché chi ne creerà uno valido, vincerà ben 10.000 dollari e una scorta di giochi gratis per tutta la vita. Ovviamente sembra uno scherzo; be’, non lo è. Bell è intervenuto sempre sul social network per specificare che tutta la questione è assolutamente vera. Possiamo vedere le sue parole qui sotto.

I want to be clear about this. The best slogan for the 'Mad Box' gets 10K and free games for life. This isn't a joke. Hit me. — Ian Bell SMS (@bell_sms) January 6, 2019

Certo, pare che i suoi slogan preferiti siano qualcosa del tipo “U Mad, Bro?”: non esattamente un approccio serio. Inoltre, sono stati mostrai nuovi design per la Mad Box, completamente diversi dai precedenti. Possiamo vederne un esempio qui sotto.

Design concept (number 4 I believe?)… Would love to hear your feedback. pic.twitter.com/svwUS1CQig — Ian Bell SMS (@bell_sms) January 7, 2019

Cosa ne pensate, tenterete di accaparrarvi i 10.000 dollari e i giochi gratis? Inventare uno slogan e condividerlo non costa molto, dopotutto, anche se tutta la questione non sembra gestita in modo particolarmente professionale.