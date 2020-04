Mafia 3 Definitive Edition classificato per PS4, Xbox One e PC, novità in arrivo?

La serie Mafia è sicuramente una delle più controverse e particolare nel mondo dei videogame. Aspetti come gli intrecci narrativi e la caratterizzazione dei personaggi hanno reso la serie famosa specialmente se si parla dei primi due immortali capitoli. Mafia 3 ha voluto prendere non poco spunto dagli open world made by Rockstar Games sia in positivo ma soprattutto in negativo. In questi giorni ha fatto la notizia di Mafia 3 Definitive Edition e Mafia 2 Definitive Edition i quali sono stati classificati in Taiwan dalla Game Rating and Administration Committee per PC, PS4 e Xbox One, il che potrebbe indicare un possibile annuncio nelle vicinanze per entrambe le produzioni videoludiche.

La notizia della Definitive Edition di Mafia 2 è arrivata diversi giorni fa dalla Game Rating and Administration Comittee coreana, il che ha portato ovviamente l’interesse da parte del pubblico in quanto uno dei capitoli più amati. Recente invece la versione per Mafia 3, il meno apprezzato dei tre usciti ma che sicuramente potrà eventualmente essere rispolverato da tutti quei giocatori che non lo hanno potuto provare diversi anni fa con relativi DLC al suo interno.

Mafia III è ambientato a New Bordeux a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, più precisamente nel 1968. Come si può facilmente intuire, le tematiche proprie del contesto storico e geografico in cui il titolo è ambientato fungono da cornice alla storia narrata, che funziona ma che purtroppo passa leggermente in secondo piano per via di un combat system frettoloso e non all’altezza della saga. Vedremo in futuro se queste due particolari edizioni verranno annunciate dagli sviluppatori, sicuramente terremo gli occhi aperti per voi.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piacerebbe recuperare questi due capitoli? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità a riguardo.