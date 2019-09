Mafia 4: 2K sta per annunciare il gioco?

Mafia 4 sta per essere annunciato? Una recente registrazione di un marchio fa pensare che 2K sia molto vicina dallo svelare il gioco.

L’annuncio di un gioco, in particolar modo AAA, è di rado una vera sorpresa: la maggior parte delle volte le compagnie anticipano l’arrivo di nuove informazioni con vari teaser, ma ancora più spesso rumor e leak ci fanno intuire che qualcosa sta per succedere. Ora, accade di nuovo: il publisher 2K Games ha registrato un marchio semplicemente chiamato “MAFIA”. Questo ci porta a pensare che è possibile che la società stia sviluppando Mafia 4 (o comunque un nuovo capitolo della serie).

Esiste la possibilità che sia in lavorazione una remaster (o addirittura un remake) del primo capitolo, ma pare un’opzione molto improbabile. Il marchio è stato rimosso dal sito internet del United States Patent Office, ma non prima di essere stato notato dal sito Respawn First. Mafia 4 è al centro dei rumor degli appassionati da qualche tempo e, per quanto il terzo capitolo non sia stato accolto perfettamente, sono molti che desiderano il ritorno della saga.

Per ora non ci sono informazioni ufficiali, ma è possibile che l’annuncio sia vicino, considerando che sono passati tre anni dall’uscita del terzo capitolo, a meno che Mafia 4 non sia stato pensato come titolo per next-gen. Siamo sempre nel campo delle speculazioni, come in un altro caso simile: Red Dead Redemption 2 è infatti stato valutato in Australia, facendoci supporre l’arrivo della versione PC.

Rimanendo in ambito teaser e annunci, ancora non sappiamo cos’abbia in serbo per noi Warner Bros. Montreal: molti si aspettavano un annuncio del nuovo Batman allo State of Play o all’Inside Xbox, ma nulla è stato svelato. Diteci, quale gioco attendete di più?