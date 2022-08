La serie Mafia compie 20 anni dalla sua uscita con il primo capitolo che risale al 2002. Per festeggiare questo anniversario, Hangar 13 ha deciso di regalare il primo capitolo su Steam per alcuni giorni, tra l’1 e il 5 settembre. In accompagnamento al tweet che riporta questa notizia, Roman Hladìk, general manager dello studio, ha confermato l’esistenza di un quarto capitolo in sviluppo durante una recente intervista.

Con un gap abbastanza ampio tra i vari titoli usciti rispettivamente nel 2002, 2010 e 2016, le informazioni sul nuovo Mafia sono ovviamente minime. Anzi, l’unica cosa certa è che il gioco è attualmente in sviluppo. Hladìk ha affermato, inoltre, che ci vorranno ancora anni prima della sua uscita e che, al momento, non ha ancora nulla da condividere. Questo lascia poco spazio ad interpretazioni. Il titolo è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo e ci vorrà ancora molto prima di vedere qualcosa.

Pochi mesi fa, grazie all’insider Shpeshal Nick, abbiamo appreso alcune interessanti voci relative al prossimo capitolo di Mafia. Secondo le informazioni rivelate, infatti, il titolo non sarà più ambientato negli Stati Uniti ma in Sicilia. Il titolo sarebbe un prequel del primo capitolo e seguirebbe le vicende della famiglia di Don Selleri, il boss che ci fornisce le missioni durante il gioco. Ovviamente, si tratta solo di voci confermate e le uniche informazioni certe continuano ad essere quelle fornite dagli sviluppatori.

Anche se non sappiamo molto sul nuovo Mafia, una notizia certa è che Haden Blackman, a capo di Hangar 13, si è dimesso nel maggio 2022. Con lui, sono partiti altri cinquanta impiegati dello studio. Resta dunque da vedere se questo sfoltimento di personale andrà a compromettere o meno lo sviluppo del nuovo titolo e degli altri giochi che lo studio ha in cantiere. Verosimilmente, infatti, ci sarà un ricambio di personale che potrebbe, al contrario, aggiungere valore nel team.