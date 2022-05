Nel corso del weekend, l’insider Shpeshal Nick ha divulgato alcuni dettagli in merito a Mafia 4. Nick ha svelato le informazioni durante una puntata del podcast di XboxEra, sito web dedicato al mondo della console di casa Microsoft. I dettagli a cui l’insider ha fatto riferimento riguardando ambientazione e gameplay, tra vecchi ritorni e qualche piccola (ma non scontata) novità.

Secondo le informazioni ottenute da Shpeshal Nick, Mafia 4 non sarà più ambientato negli Stati Uniti d’America, ma in Italia e più precisamente in Sicilia. Il nuovo capitolo della serie sarebbe un prequel del primo capitolo e i giocatori dovrebbero impersonare un mafioso che seguirà la famiglia di Don Salieri. Se avete giocato i precedenti capitoli, questo nome non può esservi nuovo: Salieri è infatti il boss che assegna missioni e incarichi a Tommy Angelo, protagonista del primo capitolo della serie. Secondo Shpeshal Nick, il gioco sarà ambientato verso la fine del diciannovesimo secolo e l’inizio del ventesimo.

Per quanto riguarda il gameplay, Shpeshal Nick ha definito Mafia 4 come “slightly linear in style”, traducibile come un gioco leggermente lineare. Non è chiaro a cosa faccia riferimento, ma è molto probabile che la struttura open world potrebbe essere stata sacrificata in favore di un gioco più simile al primo capitolo della serie. Chiaramente la natura del gioco resta ancora sconosciuta, dunque le nostre sono solo delle ipotesi che potrebbero non trovare riscontro.

(Rumor) Shpeshal Nick shared some Mafia 4 details on the XboxEra pod • A Prequel to the first game

• Set in Sicily

• Late 19th start of 20th century

• You follow family of Don Salieri (Tommy's boss from Mafia 1)

• Slightly linear in style Timestamp:https://t.co/DWS42JEJVB pic.twitter.com/EfbtlacJaH — Idle Sloth (@IdleSloth84) May 15, 2022

Come di consueto, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze. Almeno per ora, infatti, Hangar 13 o 2K Games non hanno ancora annunciati i futuri piani della serie. Un eventuale Mafia 4 potrebbe dunque essere annunciato o confermato solamente più avanti. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli o aggiornamenti in merito, dunque continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.