Mafia Definitive Edition: il primo video gameplay in 4K

Nonostante siamo già arrivati al cuore di questa estate 2020, i videogames non vanno ovviamente in vacanza. Dopo l’uscita di Ghost of Tsushima settimana scorsa, un altro attesissimo titolo sta per entrare di prepotenza nelle nostre case, stiamo ovviamente parlando di Mafia Definitive Edition. 2K ha deciso di rispolverare una delle saghe più amate dal pubblico proponendo delle remastered del secondo e terzo capitolo ed un remake vero e proprio del primissimo titolo rilasciato nel lontano 2002. Ovviamente quest’ultima notizia ha fatto incuriosire migliaia e migliaia di giocatori, i quali vogliono scoprire qualcosa in più su questo progetto e soprattutto scoprire se l’anima dell’intramontabile primo capitolo rimanga intatta.

Proprio in queste ore, a totale sorpresa è spuntato in rete il primissimo video gameplay in 4K di Mafia Definitive Edition. Il filmato avrebbe dovuto debuttare proprio nella giornata di oggi, però alle ore 17:00, ma a quanto pare è riuscito ad apparire in rete diverse ore in anticipo. Qui di seguito quindi potete gustarvi e studiarvi il filmato, vedendo anche le differenze con il gioco originale del 2002.

Parliamoci chiaro, sembrerebbe che il team di sviluppo abbia fatto un lavoro davvero eccellente con una grafica ovviamente più moderna, gameplay rinnovato ed effetti di luce davvero incredibili, da vero film noir. Insomma, Mafia Definitive Edition ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori titoli rilasciati quest’anno, trasudando amore da tutti i pori in particolare per coloro che hanno avuto modo di vivere le avventure originali del tassista Tommy e, per chi non si è ancora avvicinato al brand. Ricordiamo quindi che il titolo verrà rilasciato il prossimo 25 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Cosa ne pensate di questa notizia? State aspettando anche voi Mafia Definitive Edition? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Vi ricordiamo infine di seguire le nostre pagine per scoprire tutte le novità riguardanti questo grande progetto.