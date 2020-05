Mafia Trilogy: dettagli, contenuti e date di uscita della trilogia di Mafia

Settimana scorsa abbiamo assistito ad un primo annuncio della Mafia Trilogy che ci ha lasciati con solamente una manciata di informazioni tra le mani. Il teaser si è limitato a reintrodurre i primi 3 capitoli della saga che faranno parte della trilogia, con la promessa che avremmo avuto più dettagli proprio nella giornata di oggi 19 maggio.

Le promesse sono state mantenute e nuove informazioni sulla trilogia sono stati forniti direttamente da 2K e Hangar 13. Mafia 2 e 3 sono tornati in una versione Definitive Edition che ripropone le storie di Vito Scaletta e di Lincoln Clay in una versione rimasterizzata in ultyra HD. Entrambi i giochi sono già acquistabili sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC, e potete trovare la nostra recensione della remastered del secondo capitolo a questo indirizzo.

A differenza degli ultimi due capitoli, il pezzo grosso è il primo Mafia, che ha subito un lavoro di remake completo ed uscirà il prossimo 28 agosto. L’episodio che ha fatto esordire questa storica serie ritorna con una sceneggiatura aggiornata con nuovi dialoghi, sottotrame ampliate e cutscenes aggiuntive. In più sono state aggiunte sequenze e caratteristiche di gioco completamente nuove. Infine prenotando Mafia Definitive Edition i giocatori riceveranno il pacchetto bonus “The Chicago Outfit” che includerà: l’abito “The Don”, un veicolo esclusivo Smith V12 Limousine e un’amra d’orata semi automatica.

La Mafia Trilogy riporta su questa generazione di console tre titoli di un brand che ha saputo raccontare tre storie piene di azione ed appassionanti, regalandoci la possibilità di rivivere con una veste moderna il primo capitolo che ha esordito nel 2002. Cosa ne pensate della Mafia Trilogy? Siete pronti a rivivere le malfamate storie di questi tre protagonisti?