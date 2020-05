Magic Arena, il mazzo della settimana: Boros Cycling

Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento col mazzo più spicy della settimana su Magic Arena! Lo avete visto in azione durante le mie live su Twitch del martedì sera dalle 20:30 alle 23:30 e del mercoledì dalle 15:00 alle 18:30. In ladder mi è capitato sempre più spesso di incontrare un mazzo che credevo strampalato e senza né capo né coda: sto parlando di Boros Cycling! In realtà non solo Boros: ovvero nella combinazione di colori bianco e rosso, ma anche Jeskai – bianco, rosso e blu – e Mardu – bianco, rosso e nero -.

Vediamo insieme la lista che ho testato in questi ultimi giorni:

Decklist

Companion

1 Lurrus of the Dream Den (IKO) 226

Maindeck

4 Drannith Healer (IKO) 10

4 Drannith Stinger (IKO) 113

4 Flourishing Fox (IKO) 13

4 Valiant Rescuer (IKO) 36

4 Boon of the Wish-Giver (IKO) 43

4 Go for Blood (IKO) 122

4 Memory Leak (IKO) 95

4 Frostveil Ambush (IKO) 52

4 Startling Development (IKO) 68

4 Zenith Flare (IKO) 217

4 Mountain (IKO) 271

10 Plains (IKO) 262

4 Sacred Foundry (GRN) 254

2 Savai Triome (IKO) 253

Sideboard

2 Alseid of Life’s Bounty (THB) 1

4 Blitz of the Thunder-Raptor (IKO) 109

3 Deafening Clarion (GRN) 165

2 Light of Hope (IKO) 20

1 Mythos of Vadrok (IKO) 127

2 Shredded Sails (IKO) 136

Il piano del mazzo

Il mazzo si basa completamente su una delle abilità principali di Ikoria ossia: ciclare. Come funziona questa meccanica? Le carte con ciclo possono essere scartate pagando il costo specificato per poter pescare un’altra carta, in pratica una semplice sostituzione di una magia poco utile con una nuova. Con la stampa di Ikoria sono uscite ben 44 nuove carte “ciclabili” e giustamente, attorno a questa meccanica ci è nato un mazzo assestante.

La nostra strategia si compone di due piani di attacco: il primo passa per le abilità delle creature, mentre il secondo, sfrutta a pieno la potenza di Zenith Flare. Le creature che vorremo sempre avere in campo in ordine di importanza sono: Flourishing Fox, Drannith Stinger e Valiant Rescuer. La volpe è un fantastico drop a uno con cui impegnare il nostro primo turno dato che a ogni “ciclata”, prende un segnalino +1/+1 diventando difficilmente gestibile entro pochissimi turni: non sarà strano vederla arrivare a essere un 6/6 in un lampo.

Al secondo posto abbiamo Drannith Stinger che procura un danno a tutti gli avversari ogni volta che cicleremo una carta. Ci può regalare veramente una marea di punti vita dai nostri opponent e sicuramente, è la migliore creatura per sinergia con Zenith Flare. Rescuer invece porta sul campo di battaglia un token 1/1 ogni prima volta che cicleremo la nostra prima carta, che stiamo giocando noi o i nostri opponent (quindi solamente un token per turno ma sono compresi anche quelli avversari). La strategia basata sul vantaggio board è veramente forte, soprattutto con le seguenti condizioni: la prima è che il nostro avversario giochi mazzi veloci per cui possiamo proporre creature più grosse delle sue e molti bloccanti e la seconda è il giocare per primi.

Il piano Zenith Flare invece è molto forte anche contro mazzi più lenti e che puntano sulle removal per mantenere il controllo del campo di battaglia. Questo istantaneo a costo quattro infatti farà danni a un bersaglio pari al numero di carte nel nostro cimitero con l’abilità ciclo, e questo si traduce nella possibilità di giocare un game continuando a scartare carte per poi lanciare un solo – gigantesco – sparo al nostro avversario, o due se il primo viene counterato.

Lurrus of the Dream Den

Cosa ci fa qui il gattino leggendario che ha conquistato tutti i formati di Magic Arena? Lui è qui per svolgere una funzione essenziale: supporto psicologico. Mi spiego meglio. Uno degli “svantaggi” dello sfruttare i nuovi companion è che mostriamo sempre prima dell’inizio di una partita, che tipo di mazzo giochiamo – se avessimo Keruga come compagno allora facilmente giocheremmo Fires of Invention, se vedessimo un Jegantha allora sarebbe UR Phoenix e così via – ma se i nostri avversari vedessero Lurrus cosa potrebbero pensare? Che stiano giocando contro un mazzo a base sacrifice o che siano di fronte a cycling? Instilleremmo subito il dubbio su quale mano tenere.

Il secondo supporto che ci offre il nostro gattino, sarà quello di avere la possibilità di forzare i removal del nostro avversario, magari anche uno Shatter the Sky per solo un paio di creature, per poi poter ri-settare il nostro board in un paio di turni. Insomma, stressa il nostro avversario sul come e quando sfruttare le proprie risorse, e come impostare i game. Certo, tutte queste problematiche non si pongono se dall’altra parte del tavolo ci troviamo di fronte un giocatore che decide di non far caso a nulla, ma fino a lì Lurrus non può arrivare.

Il nuovo modo-red?

Cycling deve fare i conti con un meta poco assestato e ancora da scoprire. La cosa particolare, è che normalmente in situazioni del genere spadroneggiano mazzi super-aggressivi con una curva di mana molto bassa e un gameplan lineare, ma in questo periodo su Magic Arena non si vedono mazzi che puntano tutto sulla velocità.

Ci troveremo quindi di fronte al nuovo mazzo aggressivo e poco interattivo, che la farà da padrone per questa season? La risposta a tale domanda è più che affermativa. Cycling ha tutte le carte in regola per diventare un incubo totale per i mazzi che non hanno risposte adeguate già da inizio partita.

La versione Jeskai

Cosa c’è di diverso nella versione che “splasha” un colore – ovvero che aggiungono un colore di appoggio alla base principale -? Nella versione Jeskai di Magic Arena, troviamo praticamente sempre buona strategia token-generator con almeno un paio di copie di Improbable Alliance e Ominous Seas. Si punta maggiormente a sfruttare un piano con creature evasive e che si possono sostituire facilmente, oltre a una sideboard con più risposte.

Ci troviamo di fronte a una versione altamente competitiva dal momento che più di una copia di questo mazzo, si è piazzata molto bene ai tornei infrasettimanali organizzati da channelFireball di Magic Arena. Vi lascio qui sotto una lista di esempio in caso voleste provarla, anche se personalmente, preferisco giocare la versine Boros:

Decklist

Companion

1 Lurrus of the Dream Den (IKO) 226

Maindeck

4 Boon of the Wish-Giver (IKO) 43

4 Drannith Healer (IKO) 10

4 Drannith Stinger (IKO) 113

4 Flourishing Fox (IKO) 13

4 Go for Blood (IKO) 122

4 Hallowed Fountain (RNA) 251

4 Improbable Alliance (ELD) 193

1 Mountain (ANA) 64

4 Ominous Seas (IKO) 61

3 Plains (ANA) 61

4 Raugrin Triome (IKO) 251

4 Sacred Foundry (GRN) 254

4 Startling Development (IKO) 68

4 Steam Vents (GRN) 257

4 Valiant Rescuer (IKO) 36

4 Zenith Flare (IKO) 217

Sideboard

2 Aether Gust (M20) 42

2 Devout Decree (M20) 13

2 Fry (M20) 140

3 Grafdigger’s Cage (M20) 227

3 Mystical Dispute (ELD) 58

2 Redcap Melee (ELD) 135

Per oggi è tutto ragazzi. Proveremo questi e molti altri mazzi nella prossima season che si aprirà a inizio maggio su Magic Arena!