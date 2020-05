Magic Arena, continua il We Are Magic con tanti imperdibili eventi

Continuano gli appuntamenti del We Are Magic, la prima lega competitiva di Magic Arena firmata Tom’s Hardware in collaborazione con Le Fiamme di Pompei. Già nello scorso mese vi abbiamo raccontato di come il torneo ha visto la partecipazione di centinaia di persone che sono state entusiaste di parteciparvi in quanto rappresenta davvero una grande opportunità per tutti gli appassionati, sopratutto per far esplodere la scena competitiva legata al titolo di Wizard of The Coast.

Questa Domenica si è concluso uno dei tanti eventi che sono in schedule per le prossime settimane. Sono 13 i partecipanti al torneo, che hanno gareggiato ad un Round Swiss di 4 turni per poi raggiungere una Top 4 con circa 200 euro di montepremi totale. Al termine della competizione la classifica era cosi composta:

Loxodon – Temur reclamation Alexanderibel – Temur flash Keledan – Gruul fires kaheera Upumpa89 – Yorion fires Lukka

È possibile assistere ai tornei sia sui canali Twitch dei giocatori, sia sui canali ufficiale de Le Fiamme di Pompei. I prossimi eventi si terranno invece a cadenza settimanale il martedi, giovedi e domenica. Tutti questi tornei e i montepremi sono anche resi possibili grazie al supporto di partner come AK Informatica e ESP- Esport Palace. Vi ricordiamo inoltre che è possibile tenersi aggiornati sugli eventi che vengono promossi dal WAM tramite la pagina Facebook che potete trovare a questo link.

Speriamo di poter presto vedere quanto prima questi eventi non solo in streaming ma anche dal vivo, in modo da rendere ancora più entusiasmante l’esport dedicato a Magic Arena, un titolo che sta facendo davvero entusiasmare tutti gli appassionati in giro per il mondo. Al momento non possiamo far altro che fare i complimenti a tutti i giocatori, ma sopratutto agli organizzatori che stanno svolgendo il loro lavoro al meglio delle possibilità sopratutto in un periodo come questo.