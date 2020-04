Magic Arena deck update: Flash Deck

Abbiamo visto nei giorni scorsi il mazzo della settimana Temur Combo di Magic Arena. Ora è il momento di fare un piccolo update al mazzo in questione portandolo a una tipologia di mazzo che amo e odio allo stesso tempo, i Flash Deck. Con Ikoria: Lair of Behemoth abbiamo una serie di nuove e fantastiche carte da poter inserire all’interno di mazzi di questo tipo. Due new-entry mi hanno colpito in particolare: Cunning Nightbonder e Slitherwisp; entrambe hanno il nero dentro il loro costo di mana.

Cunning Nightbonder è un drop a due umano – che ritengo personalmente la tribù più bella da giocare in Magic Arena -. Possiede flash e rende tutte le nostre altre magie con flash incounterabili e scontate di un mana generico. Slitherwisp, è invece un drop a tre con lampo che fa vantaggio carte ogni volta che lanciamo una magia con flash, e ruba anche qualche punto vita al nostro avversario.

Noi amanti del “terra passo”di Magic Arena abbiamo avuto inoltre alcune stampe (o ristampe) di counter molto forti come Essence Scatter o Neutralize. Chiaramente il mio primo pensiero è volato verso almeno un paio di mazzi. Ecco qui una decklist Dimir blu/nera e una Sultai blu/nera/verde. Non troverete le sideboard nei mazzi poiché al momento senza un meta, metterei quindici carte a caso nei colori del mazzo, e non mi sembra il caso.

Dimir

2 Mystical Dispute

4 Spectral Sailor

4 Brineborn Cutthroat

3 Brazen Borrower

1 Blacklance Paragon

4 Slitherwisp

3 Cunning Nightbonder

4 Sea-Dasher Octopus

2 Voracious Greatshark

3 Quench

3 Heartless Act

3 Neutralize

6 Island

6 Swamp

4 Temple of Deceit

4 Watery Grave

2 Fabled Passage

1 Castle Locthwain

1 Castle Vantress

La prima versione che vi presento è la più solida a livello di mana: giocare solamente due colori ci darà la possibilità di partire maggiormente fixati e trovarci più avanti nella partita, con tutto il mana colorato di cui abbiamo bisogno. Spectral Sailor e Brineborn Cutthroat come sempre sono I protagonisti in tutti i mazzi counter-“burn” che gioco: non uscirei mai di casa senza almeno tre copie di ognuno!

Le più interessanti novità di questa versione portate da Ikoria: Lair of Behemot sono le due carte che ho citato a inizio articolo e il Sea-Dasher Octopus: un 2/2 a costo due che quando fa danno a un avversario, ci fa fare vantaggio carte.

Troviamo poi Voracious Greatshark che è il Frilled Mystic di questa versione di Magic Arena, ma ha un fortissimo up-side per quanto mi riguarda: è un Megalodon (uno squalo gigante)! Questo mi pare già abbastanza per entrare a gamba tesa in tutti i mazzi che giocherò da qui a sempre. Le magie non-creatura che abbiamo sono un mix di removal e counter che ritengo le più performanti. L’aggiunta di Neutralize è molto interessante, soprattutto per la sua abilità “ciclo”, che ci permette di scartarla e pescare una carta al suo posto pagando un mana generico.

Sultai

2 Cunning Nightbonder

2 Mystical Dispute

4 Spectral Sailor

4 Brineborn Cutthroat

2 Brazen Borrower

2 Sea-Dasher Octopus

4 Frilled Mystic

4 Nightpack Ambusher

4 Slitherwisp

3 Heartless Act

3 Quench

3 Neutralize

4 Breeding Pool

4 Watery Grave

4 Overgrown Tomb

3 Fabled Passage

2 Island

2 Forest

1 Swamp

4 Zagoth Triome

Giocare Dimir è sempre molto bello – per tutti i commanderisti che ci leggono: il mio primo EDH aveva Lazaav, Genio Dimir come comandante -, ma ci sono della magie verdi troppo forti per non pensare di inserirle in questa strategia. Stiamo parlando chiaramente di Frilled Mystic e Nightpack Ambusher, le due superstar dei mazzi flash a base Simic presenti in meta dalla stampa di War of the spark in poi. Quindi: versione Sultai!

Come prima troviamo i nostri Spectral Sailor e Brineborn Cutthroat, e non sto a rispiegarvi il perché. Totalmente assenti rispetto all’altra versione invece Voracious Greatshark, dato che qui abbiamo Frilled Mystic che non richiede sconti per essere effettivamente un drop a quattro – anche se, ahimè, non ha lo stesso appeal di lanciare un Megalodon urlando “SHARKNADO!” per counterare una creatura. Solamente due Nightbonder perché rispetto a prima, sconteremo meno magie con flash. C’è da dire però, che rende le nostre Frilled Mystic dei counter incounterabili e Nightpack ambusher un drop 4/4 a costo tre che produce token 3/3 ogni turno: assolutamente niente male.

Il pacchetto removal e counterspell rimane pressoché invariato: mi pare il migliore possibile al momento, ma mi lascio la possibilità di cambiare in seguito.

Mystical Dispute

Merita due righe un counter nato come carta da sideboard e finito maindeck praticamente in ognuna delle mie liste col blu.

Ho specificato che non ho sviluppato una sideboard perché al momento non sarebbe possibile farlo con un senso logico, ma questa carta mi ha sempre e solo regalato ottime sensazioni nell’averla tra le sessanta iniziali. La carta in questione si occupa alla grandissima di Teferi, Time Raveler che risulta essere il nostro nemico numero uno se giochiamo dei flash-deck, e ci fornisce moltissima interazione anche a turni avanzati costando solo un mana e permettendoci di portare a casa delle counter-war a volte essenziali.