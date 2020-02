Magic Arena approda alla Dreamhack Arena Open

Non hanno fatto in tempo a concludersi le Magic World Championship XXVI che un altro evento di Magic The Gathering fa capolino nella cornice californiana di Anahiem. Dal 21 al 23 febbraio si svolgerà infatti la Dreamhack e, all’interno della manifestazione, si giocherà anche a Magic Arena! Il torneo sarà prettamente open – che quindi non richiede requisiti di accesso – su Magic Arena in formato standard.

La presenza di Magic Arena all’evento è già di per sé una grande notizia. La Wizard of the Coast (ovvero la casa produttrice di Magic the Gathering) sta lavorando in ogni modo possibile per portare il gioco ai livelli degli altri colossi mondiali degli eSports. Saranno presenti ovviamente tutti i titoli più famosi e giocati nel mondo del gaming come Heartstone, League of Legends, Halo e Fortnite.

I numeri messi in mezzo dalla WotC per questo torneo sono impressionanti: 100.000,00 dollari in palio da dividere tra i primi 32 qualificati della Dreamhack Arena Open. Una somma davvero importante. Come se non bastasse, il migliore tra i 350 giocatori che si presenteranno ad Anaheim, si qualificherà direttamente al Mythic Invitational Ikoria che si svolgerà dal 14 al 17 maggio con un prize pool totale di 750.000,00 dollari.

Per partecipare però, bisognerà aver comprato un biglietto per Dreamhack, presentarsi all’Anaheim Convention Center entro le dieci di mattina di venerdì 21 febbraio, confermare la propria iscrizione al torneo e avere ovviamente un account di Magic Arena inclusivo di tutte le carte che si intendono giocare. Ricordiamo ovviamente che dopo l’acquisto del biglietto, si ha l’accesso all’intero Dreamhack festival, il che significa che si potrà godere di un evento di gioco di tre giorni con una varietà di tornei di eSports, musica dal vivo, un’area espositiva e moltissime altre attività!

Il torneo verrà trasmesso in streming sul canale Twitch ufficiale di Magic the Gathering.