Magic Arena, si avvicina la finale del We Are Magic con tante novità

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato tramite una serie di recap il We Are Magic, la prima lega competitiva di Magic Arena organizzata da Tom’s Hardware e Le Fiamme di Pompei in partnership con Wizards of The Coasts. La lega ha riscosso un grande successo e settimana dopo settimana i numeri sono sempre cresciuti, per un totale di 156 giocatori univoci che si sono sfidati nelle 4 tappe settimanali, per avere accesso alla finalissima che vedrà scontrarsi i migliori 8 giocatori della competizione.

Tra mazzi, il più giocato è stato senza ombra di dubbio Bant Ramp che ha visto una presenza nel torneo pari al 23 % con 36 liste sulle 156 a seguire con circa il 10% rakdos sacrifice, Sultai Ramp e Temur reclamation. Deck come il MonoRed che ha sempre detto la sua è stato messo ai margini. L’ultima tappa inoltre ha segnato un profondo cambiamento all’interno del meta di gioco, facendoci anche capire quali sono le carte più giocate:

Gyruda, Doom of depths

Sea-Dasher Octopus

Lurrus of the dream Den

Gli ultimi due posti per la finalissima se li sono aggiudicati RDM87 e TheLegend che vanno a completare il tabellone con i già qualificati JackTorrance, Gamuele, Keledan, Onyuka, Jaegar, e Philipformakkio. Questa Domenica stabiliremo il primo vincitore di WAM che si aggiudicherà parte del montepremi di 2000 euro offerto da Logitech e Aracana. In questa sede scopriremo quindi quale sarà il giocatore che vedrà il suo nome impresso nella storia del WAM e verrà incoronato campione di Magic Arena.

Ma Wam non si fermerà una volta terminata la finale. Domenica si giocherà infatti il torneo WAM – Road To League, nome che spoilera l’annuncio di una prossima lega. Il progetto ha avuto un ottimo riscontro grazie sopratutto ai numerosi partner tra cui ESP – ESport Palace e AK Informatica, quindi perché non aspettarsi una nuova stagione?