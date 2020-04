Magic Arena: Godzilla fa la sua apparizione nella nuova espansione

Chi è nato a cavallo nell’ultimo decennio del novecento non può essere rimasto indifferente ai molteplici card games usciti in quegli anni e anche considerando le preferenze di ognuno, non si può negare che forse il più famoso è longevo sia Magic The Gathering. Il gioco ideato dalla Wizard of the Coast nel lontano 1993, ha riscosso un successo planetario portando questo gioco verso orizzonti ben più ampi di quello che si poteva pensare. Dopo anni di titubanza, infatti, MGT ha avuto il suo riscatto anche a livello videoludico con un ottimo esponente, Magic Arena uscito nel 2019. Oggi è stata presentata ufficialmente la nuova espansione e c’è da dire che la collaborazione è a livelli davvero “mostruosi“, grazie all’accordo con la TOHO CO. LTD, potremo infatti evocare il mitico e immortale Godzilla.

Ikoria la terra dei Behemoth, titolo della suddetta nuova espansione, sarà disponibile per tutti i giocatori di Magic Arena a partire dal prossimo 16 Aprile, mentre per la versione cartacea bisognerà attendere il 15 di Maggio.”L’avvincente e variopinto Multiverso di Magic: The Gathering offre infinite opportunità di esplorare nuovi mondi come Ikoria, dove sarà possibile imbattersi in incredibili mostri dalla mole impressionante“, ha detto Kyoko Yoshida, responsabile della divisione vendite e marketing per il mercato giapponese, aggiungendo: “La collaborazione con TOHO CO. LTD per includere Godzilla, Mothra, King Ghidorah e altre incredibili creature in un unico mondo di gioco dove i Planeswalker potranno affrontarle rappresenta qualcosa di mai visto prima d’ora. È stata un’esperienza sensazionale, e non vediamo l’ora che i giocatori possano apprezzare i frutti del nostro lavoro”. Le carte facente parti di questa esclusiva collaborazione della serie di Godzilla sono ben 19, di cui 3 esclusive per il mercato nipponico, qui di seguito la lista delle carte leggendarie disponibili:

Anguirus, Armored Killer

Babygodzilla, Ruin Reborn

Biollante, Plant Beast Form

Bio-Quartz Spacegodzilla

Destoroyah, Perfect Lifeform

Dorat, the Perfect Pet

Ghidorah, King of the Cosmos

Gigan, Cyberclaw Terror

Godzilla, Doom Inevitable

Godzilla, King of the Monsters

Godzilla, Primeval Champion

King Caesar, Ancient Guardian

King Caesar, Awoken Titan

Mothra, Supersonic Queen

Rodan, Titan of Winged Fury

Spacegodzilla, Void Invader

決戦兵器、メカゴジラ (Gigante Cristallino – esclusiva giapponese)

決戦兵器、メカゴジラ (Pipistrello Lugubre – esclusiva giapponese)

決戦兵器、メカゴジラ (Grande Bozzolo di Mothra – esclusiva giapponese)

I fan potranno ottenere il Re dei mostri (fino a esaurimento scorte) solo acquistando una confezione di buste Draft tramite un negozio Wizards Play Network. Ogni confezione di buste sigillata conterrà una carta casuale della serie Mostro Godzilla. Anche le Collector Booster di Ikoria: Terra dei Behemoth conterranno due carte casuali della serie. Queste però non saranno incluse nelle buste Draft successive. Le carte saranno presenti anche in Magic Arena come stili di carte. I giocatori riceveranno gli stili di carte come bonus speciale con l’acquisto di pacchetti di Ikoria: Terra dei Behemoth da sei o più buste nel client di Magic Arena.

Cosa ne pensate di questa notizia? Se siete giocatori di Magic Arena scommettiamo che non vi fare sfuggire questo speciale crossover. Fateci sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita cosa ne pensate e vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità future riguardanti il titolo videoludico del gioco di carte collezionabili più famoso di tutti i tempi.