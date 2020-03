Magic Arena, il mazzo della settimana: Izzet Flash

Eccoci come di consueto, al nostro appuntamento settimanale con l’analisi del deck che ci ha portato più win durante la live di ieri sera. Ricordo infatti che abbiamo iniziato la nuova serie di dirette Twitch sul nostro canale per quello che riguarda Magic Arena! Ogni mercoledì sera mi troverete dalle 20.30 fino alle 23.30 con voi per giocare, testare, scalare la ladder e sfidarvi al fantastico e immortale gioco di carte collezionabili: Magic The Gathering.



“Alle scale piace cambiare” è la citazione perfetta presa da Harry Potter per definire la Ladder di Magic Arena. Nelle ultime settimane, i mazzi più giocati sulla nostra amata piattaforma free-to-play sono cambiati in continuazione. Per tenere il passo ho deciso di giocare il mazzo che conosco meglio di tutti e che so adattare al meta (ovvero il mio Pet-Deck): Izzet Flash.

Ma da cosa deriva il suo nome? Semplicemente con Izzet indico la combinazione di colori blu e rosso e con flash, la modalità in cui gioco, principalmente a velocità instant. Ma vediamo ora la decklist e il perché delle mie scelte.

Decklist

Maindeck

1 Castle Vantress (ELD) 242

1 Fabled Passage (ELD) 244

8 Island (THB) 251

4 Mountain (THB) 253

4 Steam Vents (GRN) 257

4 Temple of Epiphany (M20) 253

4 Brazen Borrower (ELD) 39

4 Brineborn Cutthroat (M20) 50

4 Opt (ELD) 59

4 Bonecrusher Giant (ELD) 115

3 Gadwick, the Wizened (ELD) 48

3 Quench (RNA) 48

4 Ionize (GRN) 179

2 Negate (M20) 69

2 Aether Gust (M20) 42

3 Ral’s Outburst (WAR) 212

2 Chandra’s Pyrohelix (WAR) 120

2 Mystical Dispute (ELD) 58

1 Blast Zone (WAR) 244

Sideboard

2 Mystical Dispute (ELD) 58

1 Chemister’s Insight (GRN) 32

2 Embercleave (ELD) 120

2 Aether Gust (M20) 42

3 Flame Sweep (M20) 139

3 Scorching Dragonfire (ELD) 139

2 Lava Coil (GRN) 108

Il motivo principale della mia scelta per scalare le classifiche di Magic Arena, è che mi trovo particolarmente bene a giocare strategie “counter-burn” ovvero che si basano sul risolvere le minacce degli avversari neutralizzandole o ritardandole il più possibile e nel contempo, facendo danni con creature evasive o magie dirette.

Il mana-base è relativamente semplice. Ho aggiunto solo in ultima battuta una Blast Zone per liberarmi di fastidiosi Lucky Clover e tutti i drop a uno dei miei avversari (Edgewall Inkeeper , Witch’s Oven , tutte le creature a costo uno di MonoRed aggro). Nel mazzo è presente un solo Castle Vantress dal momento che non lo ho mai utilizzato per più di tre volte e, ogni volta che lo ho nella mano iniziale, è un mulligan assicurato.

Le creature sono una della parti fondamentali di qualsiasi mazzo Magic di questo tipo.

Quattro Brineborn Cutthroat sono il nostro miglior drop a due. Creatura non evasiva ma con flash (ovvero che possiamo giocare a velocità instant), che prende un segnalino +1/+1 ogni volta che giochiamo una magia nel turno dell’opponent. Perfettamente sinergico col mazzo.

Brazen Borrower dalla sua uscita si è conquistata un posto nel mio cuore: a costo due rimbalziamo un permanente fastidioso, a costo tre avremo un 3/1 volante con flash. Se potessi ne giocherei anche otto. Bonecrucher Giant è uno dei pochissimi motivi per cui giocare il rosso in questo mazzo. Non è sempre un buon removal ma sicuramente, è una delle carte avventura più forti stampata in Throne of Eldraine, senza contare poi che un 4/3 a costo tre che fa due danni appena diventa target di una magia, è interessante.

Gioco solamente tre Gadwick, the Wizened perchè amo i primi due che pesco, ma già al terzo sono pentito. Carta indiscutibilmente fortissima e praticamente vince da solo i match-up contro mazzi Aggro, ma il triplo blu per poterlo lanciare, il poterlo mettere sul campo solamente nel nostro turno e – spesso ma non sempre – dover andare tapped-out, sono contro abbastanza grossi per il mio stile di gioco.

Le altre magie che gioco nelle 60 carte main-deck sono il miglior contorno che potessi dare a queste creature: Opt devo giocarlo, quattro copie ovviamente, perché è il miglior drop a uno instant che mi faccia pescare. Lo gioco ovunque sia possibile da quando è stato ristampato e continuerò a farlo.

Il reparto counterspell (composto da magie che servono a neutralizzare quelle dei nostri avversari), vede quelli che possiamo chiamare soft-counter e hard-counter. Differenza? I soft-counter sono quelle che hanno delle condizioni come ad esempio neutralizzare a meno che non venga pagato un certo quantitativo di mana oppure che la magia in pila sia di un certo colore. Qui troviamo 3 Quench, 2 Mystical Dispute, 2 Aether Gust. I primi due insieme ai 2 Negate sono pensati per chiudere la porta in faccia a dei Teferi, Time Raveler molesti dato che la sua abilità statica ci impedirebbe di giocare a velocità instat e quindi la parte “flash” del mazzo verrebbe meno, riducendo ovviamente le nostre potenzialità.

Nel reparto “hard-counter” troviamo, appunto, 2 Negate e 4 Ionize. Forti entrambi, ma leggermente più situazionale il primo, non potendo neutralizzare magie creature.

Qualche removal o burn-spell ci voleva assolutamente, quindi insieme ai quattro Bonecruscher Giant//Stomp, abbiamo 3 Ral’s Outburst che a costo quattro ci regala 3 danni a un bersaglio a nostra scelta, più dell’ottima card selection e 2 Chandra’s Pyrohelix che preferisco cento volte rispetto a Shock. Costa due e non uno ma permette di dividere i due danni anche su più target rendendola una risposta fortissima alle partenze migliori di MonoRed Aggro o facendo saltare due creature x/1 (ovvero con 1 di costituzione) di Temur/Gruul avventure.

La sideboard è pensata chiaramente per i match-up più frequenti su Magic Arena:

2 Mystical Dispute : chiudono il set con i due main deck. Fortissimi contro i mazzi blu-based;

: chiudono il set con i due main deck. Fortissimi contro i mazzi blu-based; 1 Chemister’s Insight : contro control o midrange a base Rakdos (blu-nera) è oro. Quando abbiamo finito la benzina, ci fa ripartire;

: contro control o midrange a base Rakdos (blu-nera) è oro. Quando abbiamo finito la benzina, ci fa ripartire; 2 Embercleave : questa carta è fantastica. Non pensavo mi sarebbe mai piaciuta così tanto, ma in alcune partite mi ha fatto svoltare;

: questa carta è fantastica. Non pensavo mi sarebbe mai piaciuta così tanto, ma in alcune partite mi ha fatto svoltare; 2 Aether Gust : a chiudere il set con i due main deck, carta troppo versatile e utile contro mazzi base verde o rossa. In più è la carta che più incarna in sé la strategia “tempo” (ovvero una strategia atta a rimandare minacce altrui mentre noi cerchiamo di chiudere la partita);

: a chiudere il set con i due main deck, carta troppo versatile e utile contro mazzi base verde o rossa. In più è la carta che più incarna in sé la strategia “tempo” (ovvero una strategia atta a rimandare minacce altrui mentre noi cerchiamo di chiudere la partita); 3 Flame Sweep : contro mazzi che si basano sul giocare molte creature piccole e vincere con danni diretti è molto forte;

: contro mazzi che si basano sul giocare molte creature piccole e vincere con danni diretti è molto forte; 3 Scorching Dragonfire e 2 Lava Coil : i migliori spot removal che attualmente abbiamo in meta. Inoltre, il fatto di esiliare, rende inutile la seconda abilità di Anax, Hardened in the Forge.

Sideboard Plan

Vs Mono Red Aggro

IN: +2 Aether Gust + 3 Scorching Dragonfire + 2 Lava Coil

OUT: – 2 Mystical Dispute – 1 Ionize – 1 Ral’s Outburst – 2 Negate – 1 Opt

Vs Azorious Control

IN: + 2 Mystical Dispute + 1 Chemister’s Insight + 2 Emberclave (solo quando partiamo) + 2 Lava Coil (ma solo quando partiamo per secondi per i loro Archon of Sun’s Grace)

OUT: – 2 Aether Gust – 2 Chandra’s Pyrohelix – 1 Bonecrucher Giant

Vs Temur Adventure

IN: + 3 Flame Sweep + 2 Emberclave + 2 Aether Gust

OUT: – 2 Ral’s Outburst – 3 Quench – 2 Mystical Dispute

Vs Bant Control

IN: + 2 Aether Gust + 2 Mystical Dispute + 1 Chemister’s Insight

OUT: – 3 Quench – 2 Chandra’s Pyrohelix

Vs Jeskai Fires

IN: + 2 Aether Gust + 2 Embercleave + 2 Mystical Dispute

OUT: – 3 Quench – 2 Chandra’s Pyrohelix – 1 Bonecrucher Giant

Consigli utili

Shifting Ceratops sta tornando nelle side di tutti i giocatori di verde. Non è un grandissimo problema, non fatevi salire l’ansia! Abbiamo una Blast Zone main deck e due Lava Coil di side. Inoltre vi ricordo la fantastica interazione di Stomp//Bonecruscher Giant con le protezioni: con la protezione da un colore, il danno da combattimento ricevuto dalla creatura protetta viene prevenuta, ma Stomp non fa prevenire il danno quindi se il vostro avversario para con il triceratopo una creatura con attacco quattro, basterà lanciare uno Stomp con bersaglio l’opponent;

sta tornando nelle side di tutti i giocatori di verde. Non è un grandissimo problema, non fatevi salire l’ansia! Abbiamo una Blast Zone main deck e due Lava Coil di side. Inoltre vi ricordo la fantastica interazione di Stomp//Bonecruscher Giant con le protezioni: con la protezione da un colore, il danno da combattimento ricevuto dalla creatura protetta viene prevenuta, ma Stomp non fa prevenire il danno quindi se il vostro avversario para con il triceratopo una creatura con attacco quattro, basterà lanciare uno Stomp con bersaglio l’opponent; I big mana deck sono i mazzi che vorremmo trovare, ma bisogna stare molto attenti al timing con cui utilizziamo i nostri counter. Quench diventerà molto presto inutile e un Mystical Dispute su un Uro, Titan of Nature Strenght o un Growth Spiral potrebbe darci un vantaggio enorme.

Questo è tutto per oggi. Ci vediamo mercoledì prossimo sempre con Magic Arena sul canale Twitch di Tom’s Hadware Italia!