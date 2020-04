Magic Arena, il recap della prima tappa del We Are Magic

La scorsa domenica si è tenuta la prima giornata della We Are Magic! la lega italiana di Magic Arena organizzata da Le Fiamme di Pompei e Tom’s Hardware in stretta partnership con Wizards of The Coasts. Questa prima tornata di match è partita nel modo perfetto, con un grande show e tantissimi partecipanti. Il torneo ha visto la partecipazione di 55 player, pronti a dar vita a una vera e propria guerra per accaparrarsi quella carta Tundra e Malaterra fiore all’occhiello del premio settimanale oltre che ovviamente, la qualifica alla finale in cui ci saranno 2000 euro di montepremi in hardware e carte, offerti da Logitech e Aracana.

La prima giornata ha visto anche la partecipazione di tanti giocatori stranieri tra cui anche un americano, tutti si sono battagliati nel girone svizzero e all’interno della Top8 a eliminazione diretta. Top8 di alto livello che ha visto consacrato sul gradino più alto del podio Gamuele996 subito seguito da Keledan, guadagnandosi oltre al ricco premio, l’accesso alla tappa finale.

Di grande appeal il montepremi di questa prima tappa offerto grazie a numerosi partner che hanno supportato e continuano a supportare il progetto tra i quali ESP – eSport Palace e AK Informatica. Concludendo, la classifica finale di questo primo stage con i relativi premi aggiudicati è risultata così composta:

Gamuele996: 1 tundra + qualifica finale Keledan: 1 Malaterra + qualifica finale Inauditaiulenza: 15 booster Theros Beyond death topoletale: 15 booster Theros Beyond death Egormaister: 1 teferi, time raveler + 3 booster Theros Upumpa89: 1 teferi, time raveler + 3 booster Theros DiscipleOfTheVault: 1 teferi, time raveler + 3 booster Theros Alexanderibel: 1 teferi, time raveler + 3 booster Theros

Un grande show di Magic Arena in questa prima giornata, ma vi ricordiamo che non è ancora finita. In calendario sono segnate altre giornate come questa, con altrettanti ricchi montepremi in palio.