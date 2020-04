Magic Arena, il recap della seconda tappa del We Are Magic

Questa domenica si è svolta la seconda tappa del We Are Magic, il circuito organizzato da Tom’s Hardware e Le Fiamme di Pompei che sta dando grande lustro a Magic Arena, il più grande gioco di carte di Wizards of The Coast. Il circuito sta proseguendo nel migliore dei modi, permettendo a tutti i giocatori di sfidarsi sul terreno di gioco e dare grande lustro sia al titolo che alle loro abilità. Dopo il successo della prima tappa, i player iscritti per la seconda giornata erano 44 che si sono sfidati in un girone alla svizzera per cercare di trovare un loro posto all’interno della Top8.

La seconda tappa della lega prevedeva il solito premio settimanale in palio, ma in aggiunta questa volta, c’è stata la qualifica alla finale per i primi due classificati. Insomma una grande sfida per arrivare tra i piani alti della classifica. Vi ricordiamo che alla gran finale ci saranno più di 2.000 euro in montepremi, divisi in hardware e carte, gentilmente offerti da Logitech e Arcana.

Scopriamo insieme come si è conclusa la giornata e quali sono stati i premi per i classificati.

Jaeguar Bant Midramp – 1 Tundra Rdm87 Bant Midramp – 1 Malaterra Eykon Temur reclamation – 16 booster theros beyond death Loxodon Temur Adventure-16 booster theros beyiond death InauditaIulenza Esper Bolas – 1 Teferi, time raveler + 1 booster TBD Grecotek Bant Midramp – 1 Teferi, time raveler + 1 booster TBD Bestiaforte Temur adventure – 1 Teferi, time raveler + 1 booster TBD Thelengend Esper Bolas – 1 Teferi, time raveler + 1 booster TBD

Ricordiamo ancora una volta che i primi due classificati oltre ai premi ,si aggiudicano di diritto la partecipazione alla finale con i migliori giocatori di Magic Arena. Al momento quindi i qualificati alla finale sono:

Gamuele966 – Samuele Gallinari Keledan – Andrea Paglialunga Jaegar – Francesco Ruvolo Rdm87 – Rosario Di Matola