Magic Arena, recap della terza tappa del We Are Magic

Questa Domenica si è tenuta la terza tappa del We Are Magic, il circuito competitivo di Magic Arena organizzato da Tom’s Hardware in collaborazione con Le Fiamme di Pompei, che sta dando grande lustro alle competizione del titolo dedicato al gioco di carte più giocato al mondo. Il circuito sta proseguendo facendo registrare grandi numeri e un forte interesse sopratutto tra gli appassionati. Tutti i giocatori partecipanti stanno dando grande sfoggio di professionalità mettendo in campo tutte le loto abilità per aggiudicarsi i ghiotti premi in palio.

Dopo il successo delle prime due tappe, anche in questa nonostante fosse il giorno di Pasqua, si sono presentati 25 giocatori pronti a sfidarsi in un round svizzero da 5 turni per riuscire a raggiungere la Top 8. Vi ricordiamo ancora una volta che per i primi due giocatori della Top8, c’è la qualifica istantanea alla fase finale del We Are Magic, aggiudicandosi inoltre i premi messi in palio dagli sponsor. Insomma una grande sfida per arrivare tra i piani alti della classifica.

Vi ricordiamo inoltre che alla gran finale ci saranno più di 2.000 euro in montepremi, divisi in hardware e carte, gentilmente offerti da Logitech e Arcana. Vediamo insieme come si è conclusa questa terza giornata:

Thelengend – Esper Bolas – 1 Bayou Gamuele996- Aristocrats – 1 Taiga Philipformakkio – Ug reef Keledan – Bant Midramp JackTorrance – Temur reclamation Engywook – Bant Midramp RDM87 – Bant Midramp Malpelo97- Bant Midramp

Essendo già qualificati sia Gamuele996 che Keledan, accedono di diritto Thelengend e Philipformakkio alla finale che si terrà domenica 26 Aprile. Al momento quindi, i qualificati per la fase finale sono i seguenti:

Gamuele996 – Samuele Gallinari keledan – Andrea Paglialunga Jaegar – Francesco Ruvolo RDM87 – Rosario di Matola Thelengend – Alessandro Ventura Philipformakkio – Matteo Filipponi

Aspettiamo di vedere come si svolgerà l’ultima tappa di qualificazione, per poi arrivare finalmente alla fase finale del torneo che vedrà sfidarsi i migliori giocatori di Magic Arena di tutto il circuito.