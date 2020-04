Magic Arena, il mazzo della settimana: Temur Combo

Eccoci nuovamente con il nostro consueto appuntamento settimanale per analizzare il mazzo che ci ha portato il maggior numero di vittorie durante le nostre live di Magic Arena. Vi ricordo infatti che abbiamo iniziato la nuova serie di dirette Twitch sul nostro canale per quello che riguarda il fantastico mondo delle carte collezionabili di Magic The Gathering. Ogni mercoledì sera mi troverete dalle 20.30 fino alle 23.30 con voi per giocare, testare, scalare la ladder e sfidarvi in Magic Arena.

Ikoria: Lair of Behemoths è arrivata e nonostante il nome, non porta con sé solamente creature giganti, ma anche incredibili carte per mazzi combo. Vediamo insieme una prima idea per quel che riguarda lo standard dei prossimi mesi! Ho preso come spunto l’incantesimo a mio parere più forte del set: Song of Creations.

Decklist

Maindeck

4 Arboreal Grazer

3 Merfolk Secretkeeper

3 Fae of Wishes//Granted

4 Bonecrusher Giant//Stomp

1 Shock

2 Uro, Titan of Nature’s Wrath

1 Brazen Borrower//Petty theft

3 Underworld Breach

4 Song of Creations

4 Growth Spiral

2 Chemister’s Insight

1 Escape to the Wilds

2 Thousand-Year Storm

4 Breeding Pool

3 Forest

2 Island

3 Ketria Triome

4 Steam Vents

4 Stomping Ground

4 Temple of Mystery

2 Temple of Epiphany

Sideboard

1 Shock

1 Mass Manipulation

1 Jace, Wielder of Secret

1 Storm Wrath

1 Mystic Repeal

3 Mystical Dispute

1 Expansion//Explosion

1 Sorcerous Spyglass

2 Aether Gust

1 Negate

1 Nissa, Who Shakes the World

1 Escape to the Wilds

Il piano del mazzo

È un’idea un po’ malsana ma sono sicuro possa funzionare. Per assicurarci la vittoria abbiamo due piani: il primo è quello di risolvere una Song of Creations e il turno successivo, concatenare abbastanza magie da poterci permettere di prendere con un Granted – la parte stregoneria di Fae of Wishes – un Jace, Wielder of Mistery dalla side utilizzandolo come win-condition auto per poi provare a pescare e vincere grazie alla sua abilità statica. Il secondo piano invece è quello di Shockare il nostro avversario fino a zero punti vita con le copie prodotte da Thousand-Year Storm, piano non semplice ma avendo cinque burn-spell nel mazzo, ci basterà stappare e lanciare tre o quattro magie.

Come giocare il mazzo

Se foste anche solo leggermente pratici di combo-decks in Magic Arena, allora non vi sto dicendo nulla di nuovo, altrimenti leggete molto attentamente I paragrafi seguenti. I vostri primi turni sono dedicati allo sviluppo del board e a fare quello che si dice “goldfishing”, ossia cercare le carte che ci servono per vincere attraverso i nostri draw-effect.

Non preoccupatevi quindi se il vostro avversario con mono-red vi lancia addosso le sue creaturine (perché comunque vada qualcuno con mono-red lo troverete sempre), ma piuttosto prendete un danno o due in più e portatevi avanti seguendo la vostra strategia. Non vinceremmo mai contro mazzi aggressivi se passassimo il tempo a tentare di non perdere!

Ovviamente non andrà sempre tutto secondo i piani, e dovremo quindi essere sempre pronti a reagire davanti a ogni problema e difficoltà che l’avversario vi porrà. Per i mazzi aggro giochiamo quattro copie di Bonecrusher Giant//Stomp in modo da avere removal, bloccanti e una copia di Shock. Contro altri mazzi combo abbiamo una Brazen Borrower//Petty Theft per liberarci da permanenti pericolosi e contro Control, possiamo sfruttare al massimo le nostre tre copie di Underworld Breach dato che la partita andrà sicuramente per le lunghe.

In ognuno di questi tre casi, i due Uro saranno più che efficaci nel portarci in vantaggio! Certo, contro le combo Uro non splende come creatura, ma la sua possibilità di pescare una carta e fare del sanissimo ramp, ci aiuterà ad essere più avanti nei match-up dove c’è poca interazione.

La sideboard

Giocando Fae of Wishes in Magic Arena avremo moltissime mono-copie in sideboard: ma quando è meglio lasciare le carte dove stanno e quando metterle main-deck tra una partita e l’altra? Le uniche carte che io mi sento di suggerirvi di utilizzare per un vero e proprio sideboard plan sono: Mystical dispute e Aether Gust. Contro i mazzi aggressivi a base rossa, inseriremo dentro tutte e due le copie di Gust togliendo una Thousand-Year Storm e una Escape to the Wilds, e potremo recuperarle se la partita si mette in nostro favore.

Per quel che riguarda i Mystical Dispute sono sicuramente un ottima risorsa contro i mazzi a base Sultai, per prevenire i loro discard-effect a inizio partita e contro i mazzi a base UW per passare sopra i loro counter – in questo caso è molto utile anche Expansion//Explosion, il quale però vi consiglio di lasciare in side -. Onestamente in questi mazzi, utilizzo la sideboard il minimo possibile.

Sviluppi futuri

I mazzi combo purtroppo sono molto dipendenti dal meta. Prendiamo per esempio Temur Reclamation: un mazzo che io amo ma che ho potuto giocare solamente nell’ultimo periodo della season in corso, a causa della forte presenza di UW control e Mono-red Aggro fino a un paio di settimane fa. Non mi azzardo quindi a fare previsioni sulla posizione del mazzo rispetto agli altri Tier – anche per la ventata di aria fresca che Ikoria portarà ai Flash-deck – ma è indiscutibile che le potenzialità portate da Song of Creations siano altissime.