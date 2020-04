Magic Arena, il mazzo della settimana: Temur Elementali

Ben tornati al nostro appuntamento settimanale per parlare del mazzo che ci ha portato il maggior numero di vittorie durante le nostre live di Magic Arena. Vi ricordo infatti che mi potete trovare in diretta in su Twitch sul nostro canale per quello che riguarda il fantastico mondo delle carte collezionabili di Magic The Gathering ogni martedì sera dalle 20.30 alle 23.30 e ogni mercoledì dalle 15.00 alle 18.30 per giocare, testare, scalare la ladder e sfidarvi in Magic Arena.

Oggi parto con il farvi una confessione: non ascolto moltissimi consigli per quello che riguarda il magico mondo di Magic Arena, facendo spesso di testa mia e questo mi porta a scontrarmi con delle difficoltà nel deck-building, e sulla scelta dei mazzi da portare in ladder o ai tornei su Arena. Per il mazzo di cui vi parlerò oggi però, ho deciso di fare diversamente e ascoltare un consiglio, tra l’altro di una persona che a Magic Arena nemmeno gioca: mia moglie. Ci tengo a ringraziarla per la quantità di ore che mi lascia passare a testare mazzi e allenarmi in quello che da sempre, è l’eSport che mi porta via più tempo.

Vediamo un pò come sono arrivato a portare in Mythic questa lista:

Decklist

Companion

1 Kaheera, the Orphanguard (IKO) 224

Deck

1 Illuna, Apex of Wishes (IKO) 190

4 Ketria Triome (IKO) 250

4 Omnath, Locus of the Roil (M20) 216

3 Hydroid Krasis (RNA) 183

4 Leafkin Druid (M20) 178

4 Arboreal Grazer (WAR) 149

4 Breeding Pool (RNA) 246

1 Castle Vantress (ELD) 242

4 Cavalier of Thorns (M20) 167

4 Fabled Passage (ELD) 244

5 Forest (IKO) 274

1 Bonders’ Enclave (IKO) 245

3 Island (IKO) 265

1 Mountain (IKO) 271

4 Nissa, Who Shakes the World (WAR) 169

4 Risen Reef (M20) 217

4 Stomping Ground (RNA) 259

3 Genesis Ultimatum (IKO) 189

2 Parcelbeast (IKO) 199

Sideboard

1 Kaheera, the Orphanguard (IKO) 224

3 Grafdigger’s Cage (M20) 227

3 Mystical Dispute (ELD) 58

2 Vivien, Monsters’ Advocate (IKO) 175

3 Aether Gust (M20) 42

1 Chandra, Awakened Inferno (M20) 127

1 Disdainful Stroke (GRN) 37

1 Tamiyo, Collector of Tales (WAR) 220

Prima cosa da notare: sfrutto un Companion. La nuova meccanica introdotta con Ikoria: Lair of Behemots ha stravolto il modo di giocare fin da subito. Lurrus e soci si sono fatti largo in ogni formato di Magic e ovviamente, ho dovuto provarli subito. La sensazione è fantastica: è come giocare con una carta in più in mano e gli obblighi che si devono seguire per il deck-building intorno a queste creature leggendarie, passano in secondo piano grazie al loro power-level. Kaheera era uno dei companion meno interessanti per me, dato che non amo particolarmente i mazzi tribali e non li ho mai giocati con troppo entusiasmo, ma poi è arrivato un fortissimo “ma che carino!” da dietro le mie spalle mentre spulciavo la mia collezione ed eccoci qua.

Il piano del mazzo

Stiamo giocando un deck a base verde e blu e se c’è una cosa che questi due colori fanno benissimo insieme, è rampare! Nei nostri primi turni è molto importante risolvere un Arboreal Grazer o un Leafkin Druid per portarsi in vantaggio mana. Ovviamente anche Risen Reef è da sempre un pezzo importantissimo per questo piano, data la sua abilità statica: giochiamo 16 elementali che possono crearci vantaggio carte o mana in Magic Arena.

Nei turni successivi dovremo solamente ragionare su cosa ci porta più vantaggio tra le scelte che abbiamo. Ci troveremo a cercare di capire se sia meglio risolvere una Nissa, un Cavalier of Thornes o su cosa sia meglio sacrificare per un counter o una removal spell del nostro avversario. Un Kaheera risolto nei primi turni e lasciato libero di agire, ci darà quella spinta aggressiva in più che il mazzo risentiva di non avere.

Deckbuilding obbligato

Avere tanto mana e tanto blu ci porterà subito alla mente la combo Thassa, Deep-Dwelling e Agent of Treachery ma Kaheera, dice chiaramente che nel mazzo possiamo solamente avere creature che siano gatti, elementali, incubi, dinosauri o bestie, dovendo quindi fare questa doverosa rinuncia. Come possiamo andare a sopperire alla mancanza di questa fortissima accoppiata? Semplice, cercando il meglio delle tribù che possiamo giocare disponibili nello standard! Per quel che riguarda gli elementali abbiamo già parlato di Risen Reef e Cavalier of Thorns, abbiamo anche Omnath, Locus of the Roil che ci regala la possibilità di vincere senza passare dalla combat o in situazioni complicate.

La questione incubi è interessante dato l’ingresso nel meta di Fiend Artisan: questa carta ci permette di cercare nel mazzo una creatura a nostra scelta, a patto che possiamo pagarne il costo di mana e abbiamo a disposizione un’altra creatura da sacrificare. Praticamente è un tutore per tutti i pezzi forti del nostro mazzo recuperando Omnath, Cavalier o anche un Illuna, Apex of Wishes. I giocatori di vecchia data lo vedono già come il nuovo Bithing Pod. Al momento non lo sto giocando perché sono convinto che ce ne vogliano almeno tre nel mazzo, e non saprei come far spazio alla terza copia, ma ci arriverò.

Per quello che riguarda il reparto bestie abbiamo la All-Star delle creature con più tipi possibili: Hydroid Krasis! Non dico per dire: la nostra Krasis preferita è una creatura che come sottotipo ha Bestia Idra Medusa, credo che di più non si possa fare. Un’altra bestia che giochiamo è Arboreal Grazer, fortissima se fatta di primo o secondo turno, quasi inutile nei turni più avanzati della partita. Con Kaheera diventa un 1/4 con vigilance e reach, non è affatto male ma non è il top deck che vorremmo.

Per quel che riguarda i gatti li lasciamo piacevolmente a Lurrus, e i dinosauri non fanno parte al momento del nostro arsenale. Una menzione particolare va fatta alla carta Illuna, Apex of Wishes, una nuova simpatica aggiunta di Ikoria. Sento sempre più giocatori affermare che per quello che costa, che sia forte è il minimo e io condivido pienamente con voi ma c’è un particolare: voi chiaramente saprete che per questa espansione la Wizard of the Coast ha collaborato con gli Studi Toho portando alcuni dei più famosi Kaijū nel mondo di Magic Arena, come “art alternativa” di alcune carte. La versione “mostro giapponese” di Illuna è niente meno che Ghidorah, King of Cosmos! Non potevo permettermi di non giocarlo.

I Payoff

Il mazzo rampa, ma poi? Vediamo ora quindi i payoff in ordine di importanza.

Cavalier of Thorns è un grossissimo 5/6 raggiungere a costo cinque, che ci permetterà di portare al suo ingresso in campo una terra e, alla sua morte, una carta a nostra scelta dal cimitero in cima al mazzo; decisamente non male ma abbiamo di meglio. Kaheera, the Orphanguard da sola fa davvero poco, ma insieme ad almeno altre due creature del mazzo, crea un board difficilissimo da gestire. Rimane comunque il fatto che dare vigilance alle nostre creature, aiuti moltissimo per le nostre combat phases.

Illuna, Apex of Wishes risulta essere molto forte come 6/6. Con travolgere e volare, è una tra le carte più forti su Magic Arena se lanciata con il suo costo di mutare: esiliare carte dalla cima del mazzo per portarci un permanente in campo può risultare fortissimo ma anche inutile. Hydroid Krasis nei turni avanzati risulta essere imbarazzantemente forte, ma lo sappiamo già tutti e da tempo. Con Kaheera prende un +1/+1 alle sue stats e vigilance. Praticamente (quasi) imbattibile.

Perché giocare un mazzo verde senza inserirvi Nissa, Who Shakes the World? Noi abbiamo messo quattro copie della carta, dato che le terre che anima sono elementali e con il nostro companion diventa una 4/4 con rapidità e cautela. Praticamente una macchina di morte! Prima di Ikoria Omnath, Locus of the Roil era praticamente il solo motivo per cui utilizzare il tema elementali. Solo il suo “enter the battlefield” era un motivo sufficiente ad averlo tra le sessanta carte iniziali, in più le sue due abilità legate all’ingresso in campo delle terre, sono drammaticamente forti.

Discorso a parte merita Genesis Ultimatum. Gli ultimatum stampati in Ikoria sono veramente forti ma altrettanto difficili da lanciare per gli altri. Noi giochiamo ramp e con l’arrivo delle Triome – terre che entrano tappate ma da cui possiamo prendere mana di tre colori differenti -, siamo anche capaci di fixare il mana alla svelta. Risolvere uno di questi, al 90% delle volte porta alla vittoria.

Sideboard

Non vi parlerò di una sideboard predefinita, poiché essendo appena nato il meta è difficilissimo capire cosa può durare più di tre minuti tra le nostre quattordici carte di side – una in meno del normale perché i companion si portano via un posto dalla sideboard per averli sempre a disposizione -.

3 Grafdigger’s Cage: vs mazzi a base Lurrus e Gyruda.

3 Mystical Dispute: vs Gyruda decks, control e flash decks.

2 Vivien, Monsters’ Advocate: vs control o midrange decks.

3 Aether Gust: vs tutti i mazzi a base verde o rossa ma non Bant in più di una copia.

1 Chandra, Awakened Inferno: questo Planeswalker ha troppo appeal per non provare a giocarlo.

1 Disdainful Stroke: vs gyruda decks e midrange vari.

1 Tamiyo, Collector of Tales: vs control o midrange decks.

Conclusioni

Vi starete sicuramente domandando cosa mi ha portato a giocare questo mazzo su Magic Arena. La risposta è semplice: divertimento. Con il mazzo appena descritto si possono fare un sacco di cose e spesso, il game-plan è da adattare da partita a partita e nonostante questo, rimarremo sempre competitivi e difficili da affrontare. La curva di apprendimento è abbastanza bassa, stiamo parlando quasi di un mazzo ready-to-use. Ve lo consiglio vivamente!