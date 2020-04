Magic Arena deck update: Esper Yorion Doom

Durante le live su Twitch del martedì sera alle 20.30 e del mercoledì alle 15.00 avrete sicuramente avuto modo di notare che amo giocare in Magic Arena, mazzi che incontrano pochi mirror e con i quali gli avversari non sanno come comportarsi. Insomma, adoro i rogue deck! Uno dei mazzi più difficili da gestire per tutti i problemi che può dare, è sicuramente Esper Doom Foretold. Qualche giorno fa ve ne ho parlato e ho provato a spiegarvi un pò come giocarlo, vediamo cosa ci ha offerto Ikoria, e facciamo un piccolo update:

Decklist

Companion

1 Yorion, Nomade dei Cieli (IKO) 232

Maindeck

3 Pianura (THB) 250

1 Castello di Ardenvalle (ELD) 238

1 Isola (THB) 251

2 Palude (THB) 252

4 Tomba d’Acqua (GRN) 259

4 Passaggio Leggendario (ELD) 244

4 Fontana Santificata (RNA) 251

4 Tempio dell’Illuminazione (THB) 246

4 Santuario Senza Dio (RNA) 248

4 Tempio del Silenzio (M20) 256

4 Tempio dell’Inganno (THB) 245

2 Elspeth Vince la Morte (THB) 13

3 Danza della Magione (ELD) 186

3 Fate dei Desideri (ELD) 44

2 Gufo dell’Arcanista (ELD) 206

2 Devastare il Cielo (THB) 37

4 Ira di Kaya (RNA) 187

4 Rovina Preannunciata (ELD) 187

4 Teferi, Tessitore del Tempo (WAR) 221

3 Giuramento di Kaya (WAR) 209

3 La Nascita di Meletis (THB) 5

3 Presagio del Mare (THB) 58

4 Uovo d’Oro (ELD) 220

4 Globo delle Gilde (WAR) 239

4 Cancellazione del Pensiero (GRN) 206

Sideboard

2 Gabbia del Becchino (M20) 227

2 Decreto Devoto (M20) 13

2 Raffica Eterea (M20) 42

3 Contesa Mistica (ELD) 58

1 Ashiok, Devastatore di Sogni (WAR) 228

1 Cancellazione di Ashiok (THB) 43

1 Evento di Estinzione (IKO) 88

1 Ugin, l’Ineffabile (WAR) 2

1 Stretta Venefica (M20) 110

Perché tutte quelle carte nel mazzo?!

Ebbene si: i companion hanno stravolto il modo di giocare a Magic, soprattutto su Magic Arena! Spesso in ladder, ci troviamo ad affrontare player che come noi scelgono di sfruttare queste creature leggendarie. Ovviamente l’impatto di Yorion & Co. sul gioco è stato molto alto e per il loro power level, richiedono delle condizioni nella costruzione del mazzo per poterli sfruttare. La condizioni principale di Yorion è che il mazzo deve contenere almeno 20 carte in più del minimo consentito passando così da 60 a 80 carte. Tutto questo per specificare che non sono proprio impazzito e ottanta carte main deck, son lì per un motivo valido.

Il piano del mazzo

A parte l’avere una ventina di carte in più, ad essere onesti non è cambiato poi molto e sono veramente contento di questo, dato che tutti i nostri punti di forza non hanno fatto che potenziarsi. Oltre a questo sono aumentati gli angoli di attacco con cui possiamo vincere le partite di Magic Arena, visto che un 4/5 volare è un’ottima chiusura per un mazzo che punta a stallare i game.

Il nostro obiettivo rimane sempre frantumare tutti i mid-range che incroceremo sul nostro cammino, gestire i primi turni degli aggro, e aspettare gli spot giusti per risolvere le nostre spell più forti contro control. Dobbiamo essere pazienti ora più che mai. Lurrus e Gyruda stanno facendo il bello e il cattivo tempo con le loro strategie e, gli altri companion tra i quali il nostro Yorion, si spartiscono il resto del metagame: adattiamo i nostri piani ai mazzi maggiormente in voga e otterremo risultati fantastici.

Fae of Wishes

La nostra sideboard per forza di cose è meno risolutiva rispetto a quella di mazzi a 60 carte: sarà molto più difficile trovare la soluzione giusta al momento giusto, dal momento che dovremo pescarla in mezzo a venti carte in più. Come ovviare al problema? A questa soluzione sono arrivato dopo uno scambio di Tweet con Emma Handy – una professionista americana, tra i migliori al mondo di Magic Arena -.

Secondo lei la soluzioni ideale è semplicemente avere nel mazzo tre copie di Fate dei Desideri. Saremo in questo modo portati a stallare il gioco andando avanti per turni e turni in ogni partita, avendo quindi il mana per recuperare le carte dalla side e giocarle. Per questo è presente una copia di Ugin, l’Ineffabile come chiusura alternativa (ma potete tranquillamente giocare una Liliana o qualsiasi Planeswalker che più vi piace), insieme a ogni soluzione possibile ai nostri problemi in game.

Sideboard Plan

Come sempre quando gioco mazzi con Fae in Magic Arena, inserisco il minimo indispensabile di carte dalla Side e solamente se non ho altre alternative.

Vs. Lurrus deck

IN: + 2 Gabbia del Becchino , + 2 Decreto Devoto , + 1 Ashiok, Devastatore di Sogni

OUT: – 2 Teferi, Tessitore del Tempo, – 2 Elspeth Vince la Morte, – 1 Fate dei Desideri

Vs. Gyruda deck

IN: + 2 Gabbia del Becchino, + 2 Raffica Eterea, + 3 Contesa Mistica

OUT: – 1 Danza della Magione , – 1 Fate dei Desideri , – 2 Giuramento di Kaya, – 3 La Nascita di Meletis

E anche oggi abbiamo fatto un piccolo update a uno dei mazzi più interessanti del formato di Magic Arena! Il mazzo può avere moltissime evoluzioni possibili: possiamo giocarlo Bant oppure pieno di creature e in combo con Thassa ed il suo blink-effect. Abbiamo centinaia di diverse soluzioni da esplorare. Divertiamoci!