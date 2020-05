Magic Arena, ecco il vincitore del We Are Magic

Vi abbiamo parlato in precedenti articoli del WAM (We Are Magic), circuito competitivo di Magic Arena organizzato da Le Fiamme di Pompei e Tom’s Hardware in partnership con Wizards of the Coasts, che ha riscosso un grande successo e settimana dopo settimana, ha visto un numero crescente di partecipanti, per un totale di 200 giocatori che si sono sfidati nelle 4 tappe settimanali, per avere accesso alla finalissima che ha visto scontrarsi i migliori 8 giocatori della competizione.

È stata una finale di altissimo livello quella della scorsa domenica. Giocata tra i migliori della lega, ecco la top8 finale che si porta a casa i 2.000 euro di montepremi in Hardware e carte offerti dagli sponsor dell’evento Logitech e Aracana:

1: Jaegar – Bant Yorion

2: Keledan – Keruga Fires

3/4: JackTorrance – Keruga Fires

3/4: Thelengend – Fires Yorion

5/8: RDM87 – Keruga Fires

5/8: Philipformakkio – Sultai Midramp

5/8: Onyuka – Temur reclamation

5/8: BR Obosh – Gamuele996

Come potete vedere dalla classifica, la vittoria è stata portata a casa da Jaegar insieme al suo potente e incontrastato mazzo Bant Yorion. Il riscontro avuto dal We Are Magic è stato più che positivo, merito dell’ottima organizzazione a livello di gioco nonché per i montepremi, resi possibili grazie ai numerosi partner che hanno supportato il progetto tra i quali AK Informatica ed ESP – eSport Palace.

Un successo talmente forte e inaspettato, che ha aperto le porte (e i lavori) a una nuova edizione della lega. Nel frattempo, per non lasciare a bocca asciutta i giocatori, WAM non si ferma ed è in corso l’organizzazione di tre tornei a settimana: il martedì, giovedì e domenica. I formati trattati saranno: Brawl Budge, Challanger tournament e Waiting for Wam.

Ricordiamo inoltre che il nostro Flavio continuerà a trattare Magic Arena sul nostro canale Twitch il martedì sera alle 20:30 e il mercoledì alle 15:00 per giocare con voi, testare, scalare la ladder e sfidarvi in quello che risulta essere per molti, uno dei migliori giochi di carte collezionabili al mondo.