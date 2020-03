Magic Arena: arriva We Are Magic, la prima lega competitiva firmata Tom’s Hardware

Le Fiamme di Pompei e Tom’s Hardware sono liete di annunciare la nascita delle prima lega competitiva di Magic Arena. Il progetto prende il nome di WAM (We Are Magic), e inizierà domenica 29 Marzo con la prima delle 4 tappe, per poi chiudersi in bellezza il 19 Aprile con la finalissima, all’interno della quale si sfideranno i migliori classificati del torneo. Le adesioni sono ancora aperte, e sono attesi partecipanti da tutta Italia ed Europa per portarsi a casa il fantastico montepremi messo a disposizione dagli sponsor dell’evento.

Logitech, ha messo a disposizione più di 1.000 euro in periferiche di gioco mentre Arcana, tra i top card seller europei, circa 1.000 euro in carte premio, provenienti da ogni espansione del gioco di carte di Magic. L’evento è completamente gestito e organizzato da Tom’s Hardware e Le Fiamme di Pompei. Il supporto tecnico è dato da AK Informatica, negozio di riferimento in Italia nella fornitura hardware per eventi eSports. We Are Magic sarà strutturata in diverse giornate, tutti appuntamenti domenicali nei quali vi saranno singoli stage a eliminazione.

Le date al momento sono:



Domenica 29 Marzo

Domenica 5 Aprile

Domenica 12 Aprile

Domenica 19 Aprile, giornata finale

Potete trovare maggiori informazioni dell’evento a questo link, che vi porterà direttamente alla pagina Facebook dello stesso. Una grande opportunità per il mondo di Magic Arena, anche grazie ai media partner come Powned.it. Questa ulteriore apertura potrebbe permettere a tanti giocatori di avvicinarsi al titolo di carte più giocato al mondo. Durante questa emergenza da Coronavirus, grazie allo streaming, sono tanti gli eventi che vengono organizzati per permettere sia ai partecipanti che ai fans di poter rimanere a casa e seguire comunque i loro atleti preferiti sfidarsi nelle competizioni internazionali.

Speriamo che questa emergenza finisca presto e che anche questo progetto firmato Tom’s Hardware possa diventare magari un evento live con giocatori provenienti da ogni parte d’Europa.