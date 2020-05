Magic Arena, il mazzo della settimana: Yorion Bant

Stesso posto, stessa storia stesso bar? Ebbene si cari amici Magicomani, siamo ancora qui al nostro oramai consueto appuntamento con l’analisi del mazzo della settimana di Magic Arena! Anche questo deck lo abbiamo giocato insieme durante le mie live su Twitch del martedì sera dalle 20.30 alle 23.30 e del mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. Se vorreste condividere con me le vostre idee, i vostri mazzi o semplicemente passare per farvi una partita sfidandomi, vi aspetto volentieri in live!

Spesso parlando con voi salta fuori il profondo senso di stanchezza che sentiamo a giocare in un meta di Yorion decks, e io per primo provo a portarvi idee e mazzi diversi per assaltare i tier 1 del formato, a volte con successo e altre no. Oggi però prenderò in prestito direttamente da Giulio Cesare il detto: “se non puoi batterli, unisciti a loro“, e vi parlerò della versione che più mi piace di Bant Yorion!

Decklist

Compagno

1 Yorion, Sky Nomad (IKO) 232

Mazzo

2 Brazen Borrower (ELD) 39

4 Breeding Pool (RNA) 246

2 Castle Vantress (ELD) 242

2 Dovin’s Veto (WAR) 193

4 Elspeth Conquers Death (THB) 13

4 Fabled Passage (ELD) 244

2 Forest (ANA) 65

4 Growth Spiral (RNA) 178

4 Hallowed Fountain (RNA) 251

3 Island (ANA) 62

4 Mystical Dispute (ELD) 58

3 Narset, Parter of Veils (WAR) 61

4 Neutralize (IKO) 59

4 Omen of the Sea (THB) 58

1 Plains (ANA) 61

4 Shark Typhoon (IKO) 67

3 Shatter the Sky (THB) 37

2 Tamiyo, Collector of Tales (WAR) 220

4 Teferi, Time Raveler (WAR) 221

4 Temple Garden (GRN) 258

4 Temple of Enlightenment (THB) 246

4 Temple of Mystery (M20) 255

4 Temple of Plenty (THB) 248

4 Uro, Titan of Nature’s Wrath (THB) 229

Sideboard

2 Dovin’s Veto (WAR) 193

4 Glass Casket (ELD) 15

2 Knight of Autumn (GRN) 183

4 Nightpack Ambusher (M20) 185

1 Shatter the Sky (THB) 37

1 Tale’s End (M20) 77

Come sempre, per poter giocare esattamente le stesse 95 carte, vi basterà copiare la lista così com’è scritta qui sopra in Magic Arena.

“Ma come? Anche tu Yorion?!”

Domanda più che corretta e alla quale voglio rispondere con tutta la pacatezza che mi contraddistingue. Se lo gioca Paulo Vito Damo da Rosa – il campione mondiale di Magic in carica -, lo gioco pure io. Detto questo spiego un pò più in maniera approfondita la mia scelta, e il perché vi consiglio di giocare questa versione.

Da alcune espansioni a questa parte la combinazione di colori Simic – verde e blu -, è stata inverosimilmente potenziata dalla Wizard of the Coast la quale evidentemente, si è accorta di aver lasciato fin troppo in disparte questa gilda. Dalla stampa di Ravnica: Allegiance abbiamo avuto carte sempre più forti e “meta-wrapping” in quei colori, basti pensare a Oko, Thief of Crown o Veil of Summer, ma anche a Wilderness Reclamation in combinazione con la mia adorata Nexus of Fate! Quindi non vedo perché non sfruttare questa fortissima serie di carte a nostra disposizione per poter giocare una delle shell più belle per un mazzo UWx control.

Il motivo per cui giochiamo il bianco in Magic Arena è abbastanza ovvio: Teferi, Time Raveler! Stiamo parlando di un’altra carta che “rompe” le regole di Magic, tagliando le gambe a tutte le interazioni che il nostro avversario potrebbe anche solo pensare di voler avere con noi a velocità instant!

“Perché non Lukka? E dove sono finiti gli Agent of Treachery?”

Percepisco la disperazione nei vostri occhi e la capisco. Anche io ero incredulo davanti alle scelte del miglior giocatore brasiliano della storia di Magic. Fate come ho fatto io: prendete una pausa e bevete dell’acqua, contate fino a dieci e rileggete la lista. Non vi pare sia l’insieme di carte migliori e più forti possibili che Arena ha da offrirci in standard? Ora fate ancora caso che non ci si trovino né Lukka né Agent? Nemmeno io! Pazzesco come il meta di questo periodo sia mutevole e basti qualche giorno, per riuscire a fare a meno di una carta che fino a qualche partita fa pensavamo indispensabile!

Ovviamente tagliando il rosso non possiamo più permetterci di giocare il Planeswalker a costo cinque che ci permette di “cheattare” in campo degli Agent, e rubare tutto il board dei nostri avversari. Ho provato a giocare quattro colori in Magic Arena per trovare spazio a quella combo, ma onestamente tutte le liste che vanno oltre i tre colori mi sembrano estremamente complicate da far girare, contando anche che moltissime carte hanno doppi costi intensivi per poter essere giocate.

Data la nostra natura “control” con un ampio pacchetto counter-spell maindeck, non potremmo permetterci poi di giocare Fires of Invention. Agent of Treachery al momento non è la carta più inaspettata dai nostri avversari, e per questo motivo vediamo fioccare Mystical Dispute da ogni dove: insomma, spendere sette mana per lanciare una magia che ci farebbe salire l’ansia se vedessimo un mana blu open, non mi pare una buona strategia.

Che carte forti abbiamo?

Praticamente ogni carta che leggiamo nella lista è: un problema, una soluzione o – citando Martin Juza – entrambe le cose. Già nello scorso meta Bant era indiscutibilmente il tier 0 del formato ed era diventato l’archetipo da battere. Onestamente prevedo che in qualche giorno al massimo tornerà a essere così.

Tra i mazzi che puntano a fare value saremo i più efficaci, contro gli aggro soffriremmo leggermente ma giocando wrath-effect, Uro e con una side dedicata, possiamo tranquillamente giocarci le nostre carte per portare a casa il risultato. Con l’inserimento di due copie di Brazen Borrower poi, siamo portati a giocare più proattivamente e proporre delle minacce a velocità instant in aggiunta ai token squali volanti che Shark Thypoon ci regala. Insomma, cerchiamo di andare a coprire quanti più angoli di attacco possibili rispetto al solito piano “lanciare magie più potenti e cercare di resistere” a cui i mazzi ramp sono abituati.

Con ottanta carte nel mazzo e un 4/5 volante sempre a portata di mano, Bant si piazza tranquillamente in cima alla catena alimentare dello standard ora come ora.

Sideboard plan

La lista di Magic Arena per questa settimana non è mia, e quindi vi riporto il side-plan di Paulo Vito Damo da Rosa per i cinque match-up più presenti in ladder su Arena.

Jeskai Lukka Fires

Out: 3 Shatter the Sky, 2 Tamiyo, 2 Uro

In: 1 Tale’s End, 2 Dovin’s Veto, 4 Nightpack Ambusher

Boros Cycling

Out: 4 Elspeth Conquers Death, 4 Mystical Dispute, 2 Tamiyo, 1 Neutralize

In: 4 Glass Casket, 4 Nightpack Ambusher, 1 Shatter the Sky, 2 Knight of Autumn

Obosh Mono-Red

Out: 4 Mystical Dispute, 2 Dovin’s Veto, 4 Neutralize, 1 Narset

In: 2 Knight of Autumn, 1 Shatter the Sky, 4 Glass Casket, 4 Nightpack Ambusher

Bant Mirror

Out: 3 Shatter the Sky, 2 Tamiyo, 2 Uro

In: 2 Dovin’s Veto, 1 Tale’s End, 4 Nightpack Ambusher

Temur Reclamation

Out: 3 Shatter the Sky, 2 Tamiyo, 2 Uro

In: 2 Dovin’s Veto, 1 Tale’s End, 4 Nightpack Ambusher

Anche per questa settimana è tutto, fatemi sapere che ne pensate e… Ci vediamo in Magic Arena su Twitch!