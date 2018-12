Magic: The Gathering entra nel mondo degli eSport con un montepremi incredibile

Durante i The Game Awards 2018, Hasbro e Wizards of the Coast hanno annunciato ufficialmente che nel 2019 Magic: The Gathering entrerà a far parte del mondo degli eSport grazie a un programma che può contate su un montepremi di 10 milioni di dollari per l’edizione digitale e cartacea di Magic.

Chris Cocks, Presidente di Wizards of the Coast, ha dichiarato:

“Oggi è un giorno estremamente importante per Magic: The Gathering perché abbiamo dato dimostrazione del nostro impegno verso l’esport e i nostri giocatori di Magic, facendo evolvere la nostra struttura dei tornei con un montepremi di 10 milioni di dollari. Stiamo abbracciando gli esport e affermando Magic come leader nella categoria dei giochi di carte collezionabili offrendo allo stesso tempo opportunità di guadagno per pro player, giocatori, sponsor e partner esport.”

Magic può vantare oltre 32 milioni di giocatori in ben 70 nazioni nel mondo ed è quindi naturale che il passaggio a una nuova struttura eSport sia stato pensato per soddisfare un’ampia platea di giocatori. Magic offrirà una piattaforma aperta con l’obbiettivo di dare ai pro player la possibilità di competere nel migliore dei modi.

La Magic Pro League (MPL) segna il raggiungimento di un nuovo livello di gioco professionale: all’interno di essa vi saranno ben 32 giocatori, ovviamente selezionati tra i più blasonati da tutto il mondo. A tali pro player vengono offerti contratti di gioco e streaming del valore di 75.000 dollari. I giocatori MPL avranno il compito di giocare match ogni settimana su Magic: The Gathering Arena, i quali li condurranno poi a nuovi eventi Mythic Championship.

Per quanto riguarda i Mythic Championship, si tratta delle nuove competizioni eSport di bandiera per Magic: The Gathering Arena e il gioco competitivo cartaceo. I Mythic Championship permetteranno a giocatori della community di Magic di sfidare i pro player del circuito MPL.

Per inaugurare al meglio la nuova vita nel mondo degli eSport, Magic: The Gathering Arena si lancerà immediatamente in un Mythic Championship Invitational con un montepremi da un milione di dollari, che avrà luogo durante il PAX East 2019 a Boston, in Massachusetts. Ulteriori dettagli verranno svelati nel corso dei primi mesi del 2019.

Elaine Chase, Vice Presidente Esport di Wizards of The Coast, ha dichiarato:

“Gli ultimi 25 anni di competizione di Magic ci hanno portato a creare un programma esport onnicomprensivo in grado di supportare Magic: The Gathering Arena, incrementando anche il nostro investimento nel gioco cartaceo. Il nostro investimento negli esport catapulterà il gioco ad alti livelli, dando ai giocatori la piattaforma per costruire il proprio brand e portare Magic a un pubblico più ampio.”