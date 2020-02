Magic The Gathering, ecco il vincitore dei World Championship XXVI

Sono stati tre giorni di fuoco per tutto il mondo di Magic The Gathering. Abbiamo avuto il piacere di assistere a 60 partite tra i giocatori più forti al mondo e alla fine uno di loro è salito sulla vetta. Dopo i nostri approfondimenti sui partecipanti, i mazzi, il day1 e day2 dell’evento, è giunto il momento di parlare di questo attesissimo day3, che ha visto giocare meno partite rispetto agli altri due giorni ma sicuramente, sono state le più intense e sofferte di tutto il torneo.

Il primo incontro al quale abbiamo assistito, è stato letteralmente uno scontro fra titani. Màrcio Carvalho e PVDDR si sono dati una lunghissima battaglia. La voglia di emergere di Màrcio lo porta ad essere uno dei giocatori più difficili da affrontare al mondo, ma PVDDR è pur sempre la storia di Magic fatta persona. La partita è finita due ad uno per il veterano arrivato dal Brasile che si conquista un posto diretto per la finale. Nonostate ciò Màrcio avrà una seconda possibilità giocandosi il tutto per tutto contro il vincitore della seconda semifinale.

La seconda sfida è quella avvenuta tra Gabriel Nassif e Seth Manfield. Sfida che ha ribaltato completamente i pronostici. Manfield, nonostante lo svantaggio sulla carta del suo deck, si è portato a casa un sudatissimo due ad uno contro il francese Nassif in quella che è stata, una delle partite più lunghe di tutto il torneo.

A questo punto abbiamo avuto PVDDR che aspettava di vedere con chi doveva battersi per il titolo più ambito già seduto sul trono della finale e Màrcio Carvalho che aspettava di scontrarsi con Seth Manfield per poter prendere la sua rivincita. Il mazzo di Seth risultava essere sfavorito rispetto a quello del suo avversario. Questo per lui non è mai stato un problema, ma la strada è tutta in salita. In più il mazzo del portoghese è stato studiato per annichilire totalmente la strategia del Mono-red Aggro. Queste due variabili insieme tracciano la rotta verso la vittoria di Carvalho per due ad uno, accedendo così alla finale di queste Magic World Championship XXVI.

Abbiamo visto quindi al tavolo finale, seduti uno di fronte all’altro, i massimi esponenti del mondo di Magic: PVDDR da una parte e Carvalho dall’altra. Lo scontro tra i due è un rematch a breve distanza dalla semifinale, il terzo scontro in totale nel week-end. Hanno portato a casa una vittoria a testa e si sono giocati la “bella” nella partita che conta di più. Fino all’ ultimo secondo lo scontro è teso ed equilibrato ma la superiorità del brasiliano (anche grazie al fatto che il suo Azorious Control parte favorito rispetto al Jeskai Fires del portoghese) lo mantiene in vantaggio quanto basta da regalargli una tranquillità essenziale durante tutto il match. Bastava guardare in faccia PVDDR per capire che aveva tutto sotto controllo, anche nei momenti peggiori. È con questo senso di tranquillità e coscienza dei propri mezzi che alla fine PVDDR si aggiudica la partita due ad uno conquistando, meritatamente, il titolo di Campione del Mondo!

Sono state delle giornate piene ed intensissime per tutti gli appassionati del gioco di carte collezionabili più famoso al mondo. Ora lasciamo PVDDR a godersi i suoi 300.000 dollari di premio e la gioia di vedere premiata la sua incredibile carriera con questo titolo. Riuscirà a riconfermarsi l’anno prossimo?

Tabella riepilogativa win-rate mazzi

Mono-red Aggro Azorious Control Temur Reclamation Jeskai Fires Jund Sacrifice Mono-red Aggro 50,0% 33,3% 85,71% 43,0% no match Azorious Control 66,6% 50,0% 33,3% 66,6% no match Temur Reclamation 14,29% 66,6% 50,0% 50,0% 50,0% Jeskai Fires 57,0% 33,3% 50,0% 50,0% 0,0% Jund Sacrifice no match no match 50,0% 100% 50,0%

Dando una veloce occhiata ai risultati, Azorious Control si conferma il mazzo più solido del torneo con una win-rate molto equilibrato. Mono-red Aggro, la strategia più esplosiva e portata fino in semifinale da Seth Manfield invece, viene premiata nel match-up contro Temur Reclamation ma penalizzata negli altri scontri, chiudendo con una win-rate del 53%. Temur Reclamation era una degli archetipi più interessanti, ma non viene affatto premiato e si porta a casa una misera percentuale del 46% chiudendo all’ultimo posto.

Jeskai Fires, dati i risultati altalenanti dei vari pro player che lo hanno giocato nel torneo, chiude con un basso 47% di win-rate totale che non dà luce al potenziale dimostrato. La scommessa di Kanister (Piotr Glogowski) Jund Sacrifice invece, si porta a casa la win-rate più alta di tutti con un altissimo 66,6%, ma siamo abbastanza sicuri che Glogowski avrebbe preferito una win-rate leggermente minore ma avanzare di più nel torneo.

Con questo si conclude l’analisi dei tre giorni di questo Magic World Championship XXVI. Ora con questi dati, potrete affrontare ancora meglio la ladder di Magic Arena per arrivare a qualificarvi anche voi ai prossimi Mythic Championship e giocarvi la possibilità di arrivare ai mondiali 2020!