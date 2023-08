Larry “Major Nelson” Hryb è stato a lungo una figura di spicco all’interno di Xbox, venendo spesso paragonato ad altre figure di spicco dell’ambiente quali Reggie Fils-Aime e Shawn Layden. Con una notorietà del genere, quindi, la sua visita alla sede centrale di Ninendo, postata da lui stesso sul suo profilo X, è ovvio che non sia passata inosservata, generando parecchio trambusto nelle scorse ore.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Larry Hryb ha annunciato recentemente di lasciare Xbox dopo una carriera con Microsoft durata ben 20 anni. Si tratta, infatti, di una delle persone chiave che hanno contribuito a fondare la divisione Xbox, nonché uno dei talenti dietro allo sviluppo della piattaforma online di Microsoft e una delle voci più celeberi nel settore del gaming (i suoi podcast e i suoi post sul blog di Xbox diventarono un punto fisso della community di Microsoft).

Considerando il suo background, e la sua esperienza, è assolutamente possibile che Hryb abbia in mente di cimentarsi in una nuova avventura nel settore videoludico, d’altronde quando annunciò di lasciare Microsoft, parlò di cominciare una nuova pagina della sua storia, il che lascia pensare a tutt’altro che la voglia di andare in pensione. Ovviamente questa rapida connessione di ipotesi, ha portato il web ha esplodere letteralmente nelle più assurde, quanto interessanti, teorie in merito alla sua “visita di cortesia” dalle parti di Nintendo.

Major Nelson è stato un pilastro per l’affermazione di Xbox fin dagli anni 2000 e grazie alla sua esperienza con Xbox Live, e con le piattaforme online integrate, il primo pensiero degli utenti è stato quello che Nintendo lo abbia contattato per discutere su come sviluppare al meglio il futuro dell’attuale servizio online presente su Switch.

Altri utenti sostengono, invece, che sia stato Hryb stesso a presentarsi da Nintendo per le stesse ragioni, cercando di proporre le sue ideee per migliorare gli attuali servizi online di Nintendo. Altri ancora sostengono semplicemente che sotto questa visita di cortesia si celi una misteriosa collaborazione di cui scopriremo qualcosa molto presto, mentre un piccolo gruppo di complottisti si sono addirittura spinti nella cosprazione più sfrenata, suggerendo che Hryb si sia dimesso dopo aver siglato accordi segreti con Nintendo.

In tutto questo circo di teorie e complotti, resta indubbio che la visita di Hryb abbia destato parecchia curiosità. Dal canto nostro, però, quello che vediamo in questo post su X, è solo una figura di spicco dell’ambiente videoludico che cerca solamente di godersi un pomeriggio di relax visitando gli uffici di una ex concorrente, magari salutando qualche amico e cercando di capire come mai, anche per un diepndente che lavora alla Nintendo, si così difficile scrivere correttamente il suo nome sul cartellino identificativo.