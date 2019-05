Man of Medan: svelata la data di uscita del primo titolo di The Dark Pictures Anthology

Man of Medan è il primo titolo di The Dark Pictures Anthology; ora è stata finalmente svelata la data di uscita del gioco per PC, Xbox One e PS4.

Bandai Namco Entertainment Europe e Supermassive Games sono lieti di confermare che il primo titolo di The Dark Pictures Anthology, Man of Medan, sarà disponibile dal 30 agosto 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Man of Medan è prenotabile da oggi e (presso alcuni rivenditori selezionati) sarà possibile ottenere l’accesso fin dal giorno di lancio, come bonus pre-order, al Curator’s Cut, un percorso alternativo con una nuova prospettiva.

Sbloccabile dopo aver completato il gioco almeno una volta, il Curator’s Cut (che sarà reso disponibile gratuitamente a tutti i giocatori in una data successiva) offre:

Una nuova prospettiva con personaggi alternativi negli scenari già giocati.

Nuove scelte e decisioni in ogni scena in grado di poter cambiare la storia in diversi modi.

Nuove scene e nuovi segreti non inclusi nell’esperienza originale

“Il Curator’s Cut è diverso da un classico contenuto Director’s Cut in quanto dà al giocatore molti modi per influenzare direttamente la storia e il suo esito. I giocatori vedranno e cambieranno gli eventi e i rapporti dal punto di vista dei personaggi che non erano sotto il proprio diretto controllo nella prima sessione di gioco”, ha dichiarato Pete Samuels, produttore esecutivo di Supermassive Games per The Dark Pictures Anthology. “Aggiunge un nuovo livello nel modo in cui il giocatore comprende la storia e interagisce con essa in modo inedito, e siamo davvero felici di poterlo offrire ai giocatori.”

Diteci, cosa ne pensate di Man of Medan? La precedente opera di Supermassive Games, Until Dawn, vi aveva convinto? Giocherete anche a questa nuova antologia di racconti horror?