Man of Medan: il prossimo capitolo di The Dark Pictures Anthology arriva nel 2020, ecco un teaser

Man of Medan deve ancora uscire, ma il successivo capitolo della The Dark Pictures Anthology è già stato confermato con un teaser

Ieri, vi abbiamo proposto la nostra recensione di Man of Medan, il primo capitolo della The Dark Pictures Anthology, ovvero una raccolta di giochi horror che proporranno, di titolo in titolo, una nuova ambientazione e nuovi personaggi. Man of Medan sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire da domani, 30 agosto, ma già da oggi si inizia a parlare del seguito. Attenzione, proseguendo nella lettura potreste imbattervi in qualche spoiler!

Il secondo gioco della The Dark Pictures Anthology si chiamerà Little Hope, sarà disponibile nel 2020 e le piattaforme sono ancora una volta PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per ora non ci sono altri dettagli, ma considerando che il primo capitolo della serie deve ancora uscire, crediamo sia abbastanza per il momento.

Man of Medan nasconde vari riferimenti al successivo capitolo, alcuni dei quali molto facili da notare. Oltre al teaser presente poco sopra, uno dei quadri che ci permettono di vedere uno scorcio del futuro mostra personaggi e ambientazioni chiaramente non parte di Man of Medan: il nome del quadro è proprio Little Hope. Anche il Curatore, una figura semi-mistica che si occupa di raccogliere tutte le storie del mondo e che ci accompagna all’interno del nostro viaggio in Man of Medan, cita Little Hope, affermando che forse ci rincontreremo proprio lì.

Gli sviluppatori di Supermassive Games hanno già pianificato tre giochi, ma hanno idee per almeno otto opere se non di più: chiaramente solo il successo commerciale dei primi capitoli potrà garantire l’arrivo di altri titoli in futuro. Diteci, cosa ne pensate della The Dark Pictures Anthology? Vi pare un progetto interessante?