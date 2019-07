Man of Medan: svelati i requisiti minimi e consigliati

Supermassive Games ha finalmente rivelato i requisiti minimi e consigliati per godersi al meglio l'attesissimo Man of Medan su PC

Manca oramai poco più di un mese al lancio ufficiale di Man of Medan, nuovo titolo di Supermassive Games che promette di alzare nuovamente l’asticella dopo il comunque ottimo Until Dawn. La nuova produzione dello studio, prevista per il prossimo 30 Agosto, uscirà questa volta però non solo su PlayStation 4 ma anche su Xbox One e PC.

Per preparare meglio i videogiocatori che intendo buttarsi nell’horror narrativo di Supermassive Games sul proprio computer, la software house ha recentemente rilasciato requisiti minimi e consigliati per godersi tranquillamente Man of Medan.

Scopriamo quindi insieme quali sono!

Requisiti minimi: Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit Processore: Intel Core i5-3470 o AMD FX-8350

Intel Core i5-3470 o AMD FX-8350 Memoria: 8 GB RAM

8 GB RAM Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870 DirectX: Version 11

Version 11 Spazio disponibile: 80 GB

80 GB

Requisiti consigliati: Sistema operativo: Windows 10 64bit

Windows 10 64bit Processore: Intel Core i5- 8400 o AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5- 8400 o AMD Ryzen 5 1600 Memoria: 8 GB RAM

8 GB RAM Scheda grafica : NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580 DirectX: Version 11

Version 11 Spazio disponibile: 80 GB Come riportato nella nostra anteprima, che potete trovare qui, Man of Medan sembra essere un titolo decisamente interessante: “Man of Medan ci ha colpito in modo del tutto positivo. In prima battuta per il coraggio di estendere l’esperienza anche al multigiocatore, studiando metodologie secondo noi perfette.In secondo luogo perché la formula consolidata funziona, le premesse del racconto sono intriganti e la cura per il dettaglio è rassicurante. Rimangono da valutare alcune cose, come la qualità dello sviluppo della trama -aspetto fondamentale- e se il gameplay e le varie scelte non siano scontate e prevedibili. Ad esser sinceri, però, non percepiamo questo pericolo, anzi, siamo convinti che Man of Medan sia il primo tassello di una serie di racconti straordinariamente terrificanti.”

Che ne pensate di questa notizia, i requisiti vi sembrano abbordabili? Il titolo di Supermassive Games è riuscito a catturare la vostra attenzione? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!