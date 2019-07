Man of Medan: ecco il video del Curator’s Cut

Supermassive Games ci mostra con un video la Curator's Cut di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Il 30 agosto sarà finalmente rilasciato Man of Medan, una nuova avventura cinematografica realizzata da Supermassive Games, già sviluppatori dell’apprezzata esclusiva PlayStation 4 Until Dawn. Esattamente come il suo precedessore, Man of Medan è un gioco dalle forti tinte horror nel quale interpretiamo un gruppo di giovani e, tramite dialoghi e scelte narrative, decidiamo il loro destino. Questo tipo di opere sono spesso discretamente rigiocabili poiché propongono molti finali e diramazioni interne alla trama, ma comunque di partita in partita l’avventura è la stessa. Man of Medan cerca di limitare questo problema inserendo alcune modalità accessorie, come la Curator’s Cut. Vediamo di cosa si tratta.

La Curator’s Cut è una modalità che si sblocca alla conclusione della trama principale. Si tratta di un percorso e punto di vista alternativo alla storia principale che sblocca nuove informazioni grazie a nuove scelte e decisioni che modificheranno la trama e sveleranno ulteriori segreti. Ad esempio, nel video qui sotto, possiamo vedere le scelte compiute dalla prospettiva di Brad e poi nel Curator’s Cut quelle dalla prospettiva di suo fratello Alex.

La modalità Curator’s Cut sarà a disposizione fin dal D1 per chi prenota il gioco. Tutti gli altri la otterranno tramite un aggiornamento gratuito più avanti nel 2019.

Manca sempre meno all’uscita del gioco. In attesa del rilascio ufficiale, possiamo leggere la nostra anteprima nella quale vi indichiamo il nostro giudizio preliminare. Ecco un breve estratto: “Man of Medan ci ha colpito in modo del tutto positivo. In prima battuta per il coraggio di estendere l’esperienza anche al multigiocatore, studiando metodologie secondo noi perfette. In secondo luogo perché la formula consolidata funziona, le premesse del racconto sono intriganti e la cura per il dettaglio è rassicurante.”