Maniac Mansion rinasce in questo fantastico puzzle online gratuito

Le avventure grafiche punta e clicca hanno contribuito a fare la storia del videogioco. Questo particolarissimo genere, esploso a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, ha tra le sue fila tutta una serie di produzioni davvero indimenticabili che vanno giocate almeno una volta nella vita. Le avventure della Lucasart, Sierra e Revolution hanno plasmato il genere con titoli come Maniac Mansion, The Secret of Monkey Island, King’s Quest, Broken Sword e moltissimi altri ancora.

Ora, grazie al sito jigidi è possibile comporre gratuitamente un puzzle dedicato a Maniac Mansion, la fantastica e innovativa per l’epoca avventura grafica punta e clicca della Lucas. Parliamo di un precursore del genere videoludico che ha regalato grandissimi momenti di divertimento e ilarità a più di una generazione di videogiocatori. Grazie alla sua follia, e a personaggi completamente fuori di testa, questo titolo ha praticamente aperto le porte del successo per la Lucasfilm Games.

Il puzzle in questione vi richiederà di ricomporre praticamente tutto Maniac Mansion; partendo dalle prime aree di gioco fino alle stanze finale dell’avventura grafica punta e clicca dell’87. Il salone, le stanze da letto, l’iconico laboratorio del Dr. Fred sono tutte zone da ricostruire in formato puzzle pezzo dopo pezzo. Una trovata davvero molto carina e che saprà sicuramente impegnarvi mentre ridarete vita ad dei fantastici ricordi.

Se Maniac Mansion è uno di quei giochi che rigiocate almeno una volta all’anno, e siete in cerca di un modo per riscoprire il capostipide delle avventure grafiche punta e clicca targate Lucas, potete provare a comporre tutto il titolo visitando il sito a questo indirizzo. Sarete in grado di finire il puzzle di Maniac Mansion? Ricordate per filo e per segno tutte le esatte posizioni delle stanze della magione del Dr. Fred Edison?