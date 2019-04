Creata una mappa completa di Sekiro, con boss e idoli

Un utente di Reddit ha creato una mappa completa di Sekiro: Shadows Die Twice, con elencati tutti gli oggetti, gli idoli e i boss del gioco.

Sekiro: Shadows Die Twice non è un gioco facile, sotto molti punti di vista. Pur avendo un approccio più da action-adventure e meno da “souls-like”, il nuovo titolo di Hidetaka Miyazaki e FromSoftware non è certamente un prodotto per chi vuole solo farsi una passeggiata tranquilla. I nemici sono agguerriti, il sistema di combattimento pretende precisione e grandi riflessi, ma anche il mondo di gioco non sarà semplice da esplorare. Un utente Reddit ha quindi ricreato una mappa completa di Sekiro, con indicate le posizioni dei boss, degli oggetti e degli Idoli dello Scultore.

A differenza di quanto accade in Dark Souls o in Bloodborne, le aree di Sekiro si sviluppano molto in verticale: il personaggio possiede infatti un rampino che gli permette di raggiungere posizioni altrimenti inaccessibili. Inoltre, è possibile saltare e afferrarsi alle sporgenze con grande libertà, aumentano esponenzialmente gli approcci all’esplorazione. Come i fan sapranno, anche un banale salto in Dark Souls era un rischio incredibile (anche per l’infausta scelta di input dei comandi). In Sekiro, invece, ci ritroviamo a saltellare come grilli.

Per questo, una mappa completa di Sekiro è molto utile, sopratutto per quei giocatori non abituati ad andare in cerca di passaggi segreti o, semplicemente, che danno per scontato di poter consultare una mappa in-game. Sekiro: Shadows Die Twice, dopo un inizio lineare, darà modo di raggiungere molte aree in un colpo solo.

Se per caso vi sentite smarriti, o siete certi di aver perso un oggetto importante (magari una Protesi Shinobi) per la prosecuzione, potete consultare la mappa completa di Sekiro disponibile a questo indirizzo. Ovviamente, non aprite il link se non volete subire spoiler. Diteci, state giocando a Sekiro? Avete bisogno di una mano, oppure è tutto sotto controllo?