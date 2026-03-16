Il lancio di Marathon, il nuovo extraction shooter di Bungie, continua a generare discussioni accese nella community, e questa volta il focus è su un bilanciamento audio che si è rivelato fin troppo aggressivo. In un genere dove ogni decisione tattica conta e la gestione del rischio è il cuore del gameplay, modificare la percezione sonora dell'ambiente di gioco è tutt'altro che una scelta marginale. Bungie ha ammesso pubblicamente di aver esagerato con un recente aggiornamento, promettendo correzioni in tempi brevi.

L'update incriminato è la patch 1.0.0.4, rilasciata l'11 marzo, che ha introdotto diverse modifiche all'economia delle armi e degli oggetti. Tra i cambiamenti più significativi: riduzione della visibilità degli scope termici e aumento delle munizioni iniziali per alcuni loadout. Tuttavia, è la modifica al raggio di rilevamento audio degli spari e delle esplosioni ad aver scatenato la reazione più dura da parte dei giocatori.

In un extraction shooter come Marathon, essere udibili a grande distanza equivale a diventare un bersaglio costante. I giocatori hanno segnalato che, dopo la patch, il semplice atto di aprire il fuoco trasformava immediatamente ogni run in uno scenario di assedio continuo, con avversari che convergevano da ogni direzione. Per chi conosce il genere — dai veterani di Escape from Tarkov agli appassionati di Hunt: Showdown — si tratta di un cambiamento che altera radicalmente il ritmo di gioco e la strategia di approccio.

"Riconosciamo che questa è stata un'eccessiva correzione e riporteremo le cose a un punto che mantenga la capacità di sentire le azioni degli altri giocatori, ma non a una distanza che risulti eccessiva."

Il team di sviluppo di Bungie ha risposto tramite il profilo ufficiale @MarathonDevTeam su X, con un messaggio diretto alla community: "Stiamo monitorando attentamente come questo influisce sulle vostre run e siamo consapevoli dell'errore." La correzione non sarà però un semplice rollback totale: gli sviluppatori intendono trovare una via di mezzo che preservi la rilevanza dell'audio come elemento tattico, eliminando però quella sensazione di esposizione permanente che ha reso le partite insostenibili.

L'episodio mette in luce una delle sfide più delicate nel design degli extraction shooter: calibrare la tensione senza scadere nel caos. Il sound design in questi titoli non è solo un elemento di atmosfera, ma uno strumento competitivo fondamentale che determina il posizionamento, le decisioni di engagement e la sopravvivenza stessa durante le run. Un raggio audio troppo ampio abbatte di fatto la possibilità di manovrare in modo furtivo, snaturando una delle meccaniche centrali del genere.

Bungie ha dichiarato di essere ancora in fase di allineamento interno sulla soluzione definitiva, il che suggerisce che l'aggiornamento correttivo non arriverà in forma di hotfix immediato, ma come parte di un prossimo update pianificato.