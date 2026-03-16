Avatar di Ospite Vue_Dev #392 0
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ma come fai a fare una patch che rende ogni singolo sparo un segnale di fumo gigante per tutti i nemici della mappa.. in un extraction shooter la furtività è TUTTO, non puoi semplicemente ignorarlo e sperare che nessuno se ne accorga. almeno hanno ammesso l'errore, ma aspettare il prossimo update pianificato quando le run sono già diventate insostenibili è un po' frustrante
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Avatar di Ospite Hack Master #261 0
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rollback no, via di mezzo sì.. vedremo
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Avatar di DevilTyphoon 68
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Circola voce che ora si sentono gli spari provenire da Stella Montis.
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