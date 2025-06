Le ambizioni di Bungie per il suo attesissimo shooter extraction Marathon subiscono una battuta d'arresto significativa, con lo studio che ha annunciato il rinvio del titolo oltre la data di lancio inizialmente prevista per il 23 settembre 2025. La decisione arriva in un momento particolarmente delicato per la compagnia, che sta ancora affrontando le conseguenze di una controversia legata all'utilizzo di asset artistici non autorizzati nel gioco. Il progetto rappresenta la prima nuova proprietà intellettuale di Bungie dal lancio di Destiny 2 nel 2017 e assume un'importanza strategica cruciale per il futuro dello studio.

L'annuncio del posticipo ha colto di sorpresa la maggior parte dei dipendenti di Bungie, che secondo quanto riportato da Paul Tassi di Forbes hanno appreso la notizia contemporaneamente alla sua diffusione pubblica. Questa modalità di comunicazione interna evidenzia le tensioni organizzative che caratterizzano attualmente lo studio, reduce da una serie di licenziamenti di massa che hanno coinvolto centinaia di sviluppatori negli ultimi mesi.

Il team di sviluppo ha delineato tre aree principali di miglioramento che giustificano il rinvio del progetto. La prima riguarda l'intensificazione dell'esperienza di sopravvivenza, con l'implementazione di intelligenze artificiali più sofisticate e sfidanti, accompagnate da un sistema di ricompense arricchito con nuove tipologie di bottino ed eventi dinamici. Gli sviluppatori puntano inoltre a rendere il combattimento più strategico e ricco di tensione, elementi fondamentali per distinguere Marathon nel competitivo mercato degli shooter extraction.

Un universo narrativo più profondo e coinvolgente

La seconda area di focus si concentra sull'espansione dell'universo Marathon, con particolare attenzione al miglioramento della fedeltà visiva e all'arricchimento degli elementi narrativi ambientali. Lo studio intende recuperare il tono più oscuro che caratterizzava la trilogia originale, rispondendo così alle aspettative dei fan storici del franchise che attendono un ritorno alle atmosfere che hanno reso celebre la serie negli anni Novanta.

L'aspetto sociale del gioco costituisce il terzo pilastro del piano di miglioramento, con l'introduzione di funzionalità specifiche per ottimizzare l'esperienza dei giocatori solitari o in coppia. L'implementazione della chat di prossimità rappresenta un elemento innovativo che dovrebbe favorire l'emergere di dinamiche sociali spontanee durante le sessioni di gioco.

Le difficoltà attuali di Bungie si inseriscono nel contesto più ampio della sua acquisizione da parte di Sony nel 2022 per la cifra record di 3,6 miliardi di dollari. L'accordo aveva posizionato lo studio come entità indipendente all'interno dell'ecosistema PlayStation, mantenendo la capacità di sviluppare titoli multipiattaforma mentre forniva consulenza e supporto per i servizi live agli altri team interni.

Tuttavia, l'integrazione post-acquisizione si è rivelata più complessa del previsto, con significative ristrutturazioni che hanno portato al trasferimento di diversi sviluppatori direttamente sotto PlayStation

La controversia relativa agli asset artistici utilizzati impropriamente ha ulteriormente complicato il panorama, costringendo l'azienda a riconoscere pubblicamente quella che ha definito una "svista" e a impegnarsi per garantire il giusto riconoscimento agli artisti coinvolti. Questo episodio ha contribuito a deteriorare l'immagine pubblica del progetto proprio nei momenti cruciali che precedono il lancio.

Nonostante le difficoltà attuali, Marathon mantiene la sua natura multipiattaforma, con conferma della disponibilità su Xbox Series X|S, PC Windows e PlayStation 5 al momento del lancio. Lo studio ha promesso di condividere nuovi piani temporali nel corso dell'autunno, lasciando aperta la questione su quanto tempo sarà necessario per implementare tutti i miglioramenti previsti e riportare il progetto sui binari della stabilità organizzativa e creativa.