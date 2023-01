Era il 2008 quando SEGA e Nintendo lanciarono il loro primo videogioco in collaborazione con protagonisti Mario e Sonic. Si trattava di un party game, che sfruttava la licenza ufficiale delle Olimpiadi di Pechino 2008 per provare a realizzare qualcosa di diverso rispetto alla classica simulazione offerta da altri studi di sviluppo. Un party game che è diventato fin da subito l’inizio di un nuovo franchise, che ha portato alla realizzazione di diversi capitoli e che a novembre del 2023 potrebbe essere vicino al ritorno, dopo l’ultimo capitolo, che ha debuttato nel 2019.

Come riportato online, infatti, SEGA ha inserito sul suo sito web un annuncio di lavoro. L’inserzione, al di là dei requisiti richiesti per il candidato, ha al suo interno un riferimento dedicato proprio alla serie di Mario e Sonic ai Giochi Olimpici, sotto forma di un link al sito ufficiale del brand. Appare dunque chiaro che la nuova assunzione del publisher giapponese dovrà proprio occuparsi di lavorare a stretto contatto con il team sul nuovo gioco del franchise. Chiaramente, almeno per ora, SEGA non può ancora ufficializzare il nuovo gioco, ma non è escluso che un annuncio vero e proprio non possa essere uno dei protagonisti di un prossimo Nintendo Direct del colosso nipponico.

Le Olimpiadi del 2024 si terranno a Parigi, da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto 2024. Storicamente, i giochi della serie Mario e Sonic debuttano entro la fine dell’anno precedente alla manifestazione. Il 2023 potrebbe dunque regalare ai possessori di Nintendo Switch un nuovo gioco del franchise intorno a ottobre e novembre, ma chiaramente restiamo in attesa di eventuali notizie e annunci ufficiali da parte del publisher.

Al di là di questo nuovo gioco ancora non annunciato, il 2023 di Nintendo Switch potrebbe essere meno solido dell’anno appena passato, ma comunque non privo di prodotti di qualità. Al di là del nuovo Zelda, in uscita a maggio, attenzione anche al prossimo Metroid, annunciato oramai nel 2019 e da allora sparito dai radar. Quest’anno potrebbe essere proprio l’occasione giusta per vederlo finalmente in azione e (forse) anche giocarlo.