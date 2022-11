Se non siete ancora stanchi di sfrecciare a tutta velocità sui folli circuiti di Mario Kart 8 Deluxe, sono in arrivo delle ottime notizie per voi. Come annunciato diversi mesi fa da Nintendo, l’ottavo capitolo della serie Kart coi personaggi di Super Mario Bros (e non solo), riceverà ancora una serie di nuovi contenuti grazie al DLC che va ad espandere i circuiti e i trofei presenti nel già sconfinato titolo nato su Wii U e poi riproposto anche su Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe

Nello scorso mese di settembre Nintendo aveva accennato a una serie di novità sul nuovo DLC di Mario Kart 8 Deluxe, anticipando che sarebbe arrivato nel corso delle prossime vacanze inveranli. Ora, la compagnia di Kyoto ha voluto confermare quanto aveva già dichiarato, aggiungendo anche una serie di importanti dettagli sul prossimo grande aggiornamento di uno dei propri titoli di punta per Nintendo Switch.

In primis viene annunciato in via ufficiale che la Wave 3 del DLC di Mario Kart 8 Deluxe (potete acquistare il gioco su Amazon) verrà rilasciata il prossimo 7 dicembre 2022. Oltre a svelare una data di lancio specifica, Nintendo ha pubblicato anche quelli che saranno tutti i contenuti che saranno aggiunti al titolo arcade dal prossimo dicembre. Ancora una volta i giocatori potranno godere di due nuove coppe composte da ben otto nuovi tracciati in totale al loro interno.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le nuove coppe e tutti i tracciati che verranno presto aggiunti al gioco:

Rock Cup

London Loop (Tour)

Boo Lake (GBA)

Rock Rock Mountain (3DS)

Maple Treeway (Wii)

Moon Cup

Berlin Byways (Tour)

Peach Gardens (DS)

Merry Moutain (Nuovo)

Rainbow Road (3DS)

Come già accaduto con gli altri aggiornamenti, la maggior parte dei tracciati sono dei veri e propri remake dei circuiti già apparsi nelle versioni precedenti del brand. In questa Wave 3, inoltre, sarà solamente uno il circuito inedito, e si tratta di Merry Mountain.