Nintendo Switch è la console portatile ideale da tenere sempre con sé, anche quando si va in vacanza. Fra i tantissimi videogiochi disponibili per questa console, oggi vi segnaliamo il bellissimo Mario Kart 8 Deluxe, oggi disponibile su eBay a soli 46,99€.

È davvero un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati della saga, a maggior ragione se teniamo presente che il prezzo di vendita di Mario Kart 8 Deluxe si aggira intorno ai 60€. Proprio per questo, vi consigliamo di acquistare al volo la vostra copia, perché un prezzo così vantaggioso è destinato a salire.

Mario Kart 8 Deluxe

In questo fantastico gioco potrete sfrecciare su incredibili circuiti, vivendo avventure mozzafiato e divertentissime. La sfavillante versione definitiva di Mario Kart 8 vi permetterà di mettervi alla prova insieme ai vostri amici, per un massimo di ben 8 giocatori in multiplayer locale, offrendovi un’esperienza di gioco coinvolgente e competitiva. Inoltre, questa versione include anche tanti nuovi personaggi, come il ragazzo e la ragazza Inkling di Splatoon, Re Boo, Tartosso e Bowser Junior.

Mario Kart 8 Deluxe vanta un’enorme quantità di contenuti, con ben 48 piste e oltre 40 personaggi giocabili, offrendovi un’infinità di possibilità e divertimento. E grazie al supporto per il Full HD sulla TV, potrete apprezzare la bellezza del gioco in tutto il suo splendore. Con la modalità TV, poi, potrete godervi l’esperienza di gioco con una risoluzione massima di 1080p.

Le nuove modalità di gioco, tra cui la battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto, vi regaleranno una varietà di sfide e avventure uniche, mentre i circuiti inediti, come la Periferia urbana, il Kartodromo e Double Dash, vi faranno scoprire nuovi ed emozionanti percorsi.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina eBay dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

