Tra i molteplici annunci a cui abbiamo assistito durante il primo Nintendo Direct del 2023, ci sono state anche grosse novità relative a Mario Kart 8 Deluxe. Dopo essere uscito originariamente su Wii U ormai quasi nove anni fa, il titolo di corde puramente arcade vive ancora su Nintendo Switch. Con un nuovo annuncio sono stati resi noti alcuni dei prossimi contenuti in arrivo nel gioco, ma Nintendo ha recentemente fatto intendere ai fan dell’esperienza che potranno tornare sul titolo ancora per molto tempo.

Con le nuove wave di aggiornamenti, Mario Kart 8 Deluxe ha ottenuto una serie di tracciati dei vecchi capitoli del brand rivisitati con la grafica moderna dell’ottavo capitolo. Nel prossimo aggiornamento, inoltre, non ci saranno solamente nuovi tracciati; come per esempio una pista ispirata a Yoshi’s Island, ma verrà aggiunto al giocatissimo titolo di corse anche un nuovo personaggio: Birdo.

Birdo è il primo nuovo personaggio ad essere introdotto da quando Nintendo rilascia i Booster Course Pass per Mario Kart 8 Deluxe, ma oggi scopriamo che non sarà l’ultimo nuovo personaggio ad arrivare nel gioco. Il comunicato stampa ufficiale menziona che “alcuni personaggi della serie Mario Kart torneranno e saranno aggiunti con le future wave di aggiornamenti”. A questo punto è sempre più chiaro che Nintendo Switch non avrà un nuovo Mario Kart inedito, con la compagnia che si sta continuando ad impegnare ad aggiornare questo ottavo capitolo nato su Wii U.

Il pacchetto di contenuti inediti Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass è già disponibile come parte dell’abbonamento Nintendo Switch Online + Expansion Pack, oppure lo si può acquistare separatamente tramite il Nintendo eShop. Ora che abbiamo questa conferma, non vediamo l’ora di poter vedere quali altre sorprese arriveranno su Mario Kart 8.

