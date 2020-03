Mario Kart 8 Deluxe è il gioco per Switch più venduto negli Stati Uniti

Sarà stato anche un porting dalla sfortunata console Wii U ma Mario Kart 8 Deluxe è attualmente il titolo per Switch che ha venduto di più negli Stati Uniti. La società NPD Group ha reso noti, infatti, quali sono i venti titoli più remurenativi per la console Nintendo. La classifica è aggiornata al febbraio scorso e questo significa che il record di incassi Animal Crossing New Horizons non ricade nel calcolo delle vendite.

Nella classifica dei migliori 20 si trovano praticamente tutti giochi first-party sviluppati da Nintendo, oltre a Mario Kart 8 Deluxe,ci sono infatti giochi come Super Smash Bros. Ultimate (2), The Legend of Zelda Breath of the Wild (3), Super Mario Odyssey (4), Super Mario Party (5), Splatoon 2 (6) e Luigi’s Mansion 3 (9). Queste prime dieci posizioni confermano inoltre l’indiscusso successo del franchise dei Pokémon con Let’s Go Pikachu (7), Let’s Go, Eevee (10) e il recente Spada (8).

Nella seconda parte della classifica troviamo altri titoli che originariamente erano apparsi su Wii U e che sono stati convertiti per Switch come New Super Mario Bros. U Deluxe (12) e Donkey Kong Country: Tropical Freeze (17), sicuramente due dei platform Nintendo più riusciti per la vecchia console. Altri franchise della casa di Kyoto sono Super Mario Maker 2 (14), The Legend of Zelda: Link’s Awakening (15), Kirby Star Allies (20) e la collaborazione con Ubisoft in Mario+Rabbids Kingdom Battle (11). Restano in classifica anche Pokémon nella versione Scudo (13) e bundle (18) insieme a Minecraft (16) e Pokken Tournament DX (19).

Da notare che in tutti i casi il publisher è Nintendo ad eccezione di Mario+Rabbids, della cui pubblicazione si è occupata la società francese. Infine vale la pena sottolineare come tutti questi dati si riferiscano alle copie su disco ed escludano le vendite digitali. Sicuramente tra i titoli più venduti, e scommettiamo nelle prime parti della classifica, arriverà anche Animal Crossing New Horizons che solo in digitale e solo in Giappone ha venduto 2,5 milioni di copie.