C’è una cosa che accomuna tutti coloro appena usciti dalla visione del bellissimo Super Mario Bros. – Il Film, ossia il voler subito immergersi nuovamente all’interno del magico mondo creato da Nintendo. E quale miglior modo di farlo se non con Mario Kart 8 Deluxe, in cui sfrecciare su incredibili circuiti insieme ai protagonisti del film?

Un qualcosa che potete ora fare a un super prezzo su Amazon. Mario Kart 8 Deluxe è infatti ora disponibile a soli 44,99 euro sul celebre e affidabile e-commerce, un’occasione a dir poco imperdibile se siete interessati a recuperare il gioco.

A rendere il tutto più interessante sono le dimensioni del titolo. Ben 48 piste e oltre 40 personaggi giocabili, nuove modalità di gioco, come modalità battaglia palloncini e Bob-omba a tappeto, e il supporto all Full HD su TV: gli upgrade di Mario Kart 8 Deluxe sono numerosi e tutti di grande qualità. Insomma, un gioco tanto bello quanto vario, che può ora essere vostro a meno di 45 euro su Amazon. Decisamente non male, vero?

Oltre alla possibilità di assicurarvi Mario Kart 8 Deluxe a un super prezzo grazie ad Amazon, esistono anche molte altre offerte sul mercato.

