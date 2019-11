Mario Kart 8: Nintendo non ha lavorato da sola al progetto

Bandai Namco in quest'ultimi anni è riuscita ad rivelarsi fondamentale per Nintendo ed le sue varie I.P. come Mario Kart ed ARMS

Sicuramente in questa generazione di console, Nintendo ha saputo sorprenderci in maniera non indifferente. Dopo un fallimento abbastanza marcato dovuto ad Wii U, la casa nipponica si è fatta perdonare con quel piccolo gioiello conosciuto come Nintendo Switch. In questi ultimi anni, svariate case di sviluppo hanno contribuito ad ampliare il parco titoli della console, affiancando a titoli di punta come Mario Kart 8 anche altri prodotti “famosi”. Ovviamente le case di sviluppo pronte a sostenere il progetto Nintendo risultano molte e variegate, ma tra di esse, Bandai Namco riesce a spiccare per un particolare non indifferente!

Oltre ad sostenere la piattaforma con I.P. proprie come i vari titoli dedicati a Dragon Ball (Xenoverse 2 e FighterZ), il publisher nipponico sembra aver avuto un ruolo fondamentale anche nello sviluppo di certe proprietà Nintendo dedicate. Oltre aver aiutato con i vari “porting” di Super Smash Bros per 3DS ed i recenti crossover di Pokken, Bandai Namco avrebbe anche messo mano su titoli più massicci come Mario Kart 8 ed ARMS.

Secondo dei dati aggiornati direttamente da Bandai stessa attraverso il proprio sito, il publisher nipponico avrebbe “collaborato” nello sviluppo di Mario Kart 8 con circa metà degli asset dedicati ai veicoli, personaggi ed anche tracciati. Le stesse statistiche dimostrerebbero un lavoro alquanto simile anche per il picchiaduro ARMS. Infatti, anche qui, Bandai avrebbe aiutato con circa la metà del lavoro, grazie ad vari asset dedicati ai personaggi ed ai livelli.

Sicuramente questi particolari dettagli riguardanti la partnership tra i due colossi, potrebbero sembrare sorprendenti ad un primissimo impatto. Tuttavia, una cosa che non ci sorprenderebbe sarebbe quella di vedere anche in futuro una partnership simile tra le due case in questione. E voi, cosa ne pensate di questa particolare notizia? Fatecelo sapere, come sempre, attraverso la sezione dei commenti!