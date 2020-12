Mario Kart Double Dash: è possibile giocarci su Xbox Series S?

Xbox Series S, la piccola console next-gen targata Microsoft è un ottimo compromesso per accedere alla nona generazione videoludica, grazie al suo prezzo accattivante e alla possibilità di utilizzarla con il servizio Game Pass. E se vi dicessimo che con Xbox Series S si può giocare anche a Mario Kart Double Dash?

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di come la console abbia un’ottima resa emulativa in questo articolo. Ebbene si, Xbox Series S è in grado di emulare perfettamente i titoli del passato di varie console, tra cui PS1, PS2, PS3, Nintendo Game Cube, Nintendo Wii e tante altre. Ed è proprio questo che ha fatto un utente su Reddit, d_v_b, che ha pubblicato una sua foto mentre gioca a Mario Kart Double Dash, riproducendo il gioco sulla sua Xbox Series S.

“Xbox Series X|S ha una modalità Dev che ti consente di installare ed eseguire app personalizzate” spiega l’utente. “Naturalmente più persone hanno provato ad aggiungere tutti questi emulatori di giochi retrò e funzionavano davvero bene” conclude, confermando anche la possibilità di giocare con più controller in modalità locale. In questo modo, è riuscito a giocare su console di nona generazione Mario Kart Double Dash, il gioco di corse che ha come protagonisti i personaggi della saga di Mario, ma che in questo titolo possono correre in due sullo stesso veicolo, ai tempi uscito per Nintendo GameCube.

Nei giorni precedenti, anche altri utenti avevano parlato di tale esperienza su Xbox Series S – avvalendosi di un software legale e in grado di emulare ottimamente i celebri titoli del passato, senza mostrare malfunzionamenti o cali di frame. Ma come nel caso di d_v_b, tali utenti hanno preferito non rendere pubblici i passaggi di tale procedura, decidendo di spiegarli nel privato, sicuramente per evitare possibili “ripercussioni” da parte di Microsoft.