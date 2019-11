Mario Kart Tour: in arrivo il multiplayer

In base a quanto riportato da un inviato del Wall Street Journal, Nintendo ha dichiarato che arriverà il multiplayer su Mario Kart Tour nel corso dei prossimi mesi.

È da ormai un mese che abbiamo assistito al lancio di Mario Kart Tour su piattaforme mobile per entrambi i sistemi operativi, iOS e Android. Il titolo, contro ogni aspettativa, ha raggiunto risultati incredibili, andando a raggiungere i 123 milioni di download nel giro di un solo mese dall’uscita, soprattutto grazie alla sua natura gratuita.

Il titolo realizzato da Nintendo avrebbe registrato il secondo lancio di maggior successo nella storia dei titoli mobile, secondo alcuni dati statistici raccolti da Sensor Tower. Per avere un paragone, Pokémon Go raggiunse 163 milioni di download solo nel primo mese di lancio. Mario Kart Tour rappresenta quindi definitivamente il titolo mobile di maggior successo di Nintendo, con un numero di download pari a 5 volte e mezzo quello di Super Mario Run nel suo primo mese.

Il reporter del Wall Street Journal, Takashi Mochizuku, ha condiviso alcuni dei dettagli provenienti da Nintendo, raccolti in occasione di una riunione con gli investitori. La compagnia ha dichiarato che l’introduzione della componente multiplayer online in Mario Kart Tour è tra i suoi obiettivi futuri principali, nonostante non siano stati rilasciati ulteriori dettagli.

Ricordiamo infatti che al momento all’interno di Mario Kart Tour è possibile condurre esclusivamente partite in single player, con dei bot virtuali che prendono parte alla partita. Non ci resta dunque che attendere aggiornamenti in merito da parte di Nintendo, che siamo sicuri non tarderanno a venire nelle prossime settimane.