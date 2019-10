Mario Kart Tour è un successo planetario con più di 90 milioni di download

Risultati impressionanti per Mario Kart Tour, il nuovo titolo mobile di Nintendo che sta riscuotendo un successo incredibile.

Mario Kart Tour sarà pure un titolo che necessita di qualche aggiornamento e miglioria, ma i dati di Sensor Tower sottolineano quanto comunque la gente lo stia giocando e ci stia spendendo diversi soldi sopra. L’azienda è conosciuta per analizzare il mercato mobile e di come cambia nel tempo, di conseguenza non sono dati ufficiali Nintendo quelli che stiamo per riferirvi, ma sono comunque affidabili oltre a essere decisamente impressionanti.

Come ben sappiamo Mario Kart Tour è il titolo Nintendo più scaricato su mobile, Sensor Tower parla di 90,1 milioni di download – in una settimana. Considerate che in seconda e terza posizione ci sono rispettivamente Animal Crossing: Pocket Camp – 14,3 milioni – e Super Mario Run – 13 milioni. Insomma, il videogioco kart dell’azienda giapponese ha fatto più del triplo di download rispetto agli altri rilasciati. Il gioco è attualmente stato scaricato prevalentemente su Android con 53,3 milioni, i restanti 36,5 sono stati eseguito su iOS, gli Stati Uniti guidano la classifica dei download.

Per quanto concerne la monetizzazione siamo leggermente sotto a Super Mario Run con 16,1 milioni e Fire Emblem Heroes con 28,2 milioni di dollari di ricavi, c’è però da sottolineare che il gioco è uscito da poco e la media si preannuncia più alta rispetto ai due citati, di conseguenza in futuro può solo aumentare i 12 milioni di ricavi ottenuti fino a ora.

Fateci sapere che cosa ne pensate di questi importanti risultati ottenuti da Nintendo. Voi ci state giocando a Mario Kart Tour?