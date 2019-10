Mario Kart Tour: Luigi ed evento di Halloween in arrivo

Ottime notizie per tutti i fan sfegatati di Luigi: dopo un periodo di assenza inspiegabile, infatti, il celebre personaggio si prepara ad approdare anche su Mario Kart Tour, episodio mobile della celeberrima saga di Nintendo.

L’occasione perfetta per questo esordio sarà la prossima festività di Halloween e la relativa uscita in tale periodo dell’attesissimo Luigi’s Mansion 3. Proprio a tale festività verrà inoltre dedicato un evento dal nome Halloween Tour, ispirato chiaramente anche alle ambientazioni e alle atmosfere della saga che vede Luigi nei panni di un acchiappa-fantasmi.

Do you feel a chill in the air and hear a howl in the wind? That must mean the Halloween tour is creeping closer in #MarioKartTour! Land some tricks on the course and treat yourself to a high score from 10/22, 11:00pm PT – 11/5, 9:59pm PT. pic.twitter.com/Q5RHuFTCLJ

